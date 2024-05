Elide Fire : un ballon 3 fois plus léger (1,3 kg) qui veut remplacer les extincteurs traditionnels

L’année dernière, la Gironde et les Landes étaient en proie à d’immenses incendies de forêt qui ont perduré des jours durant. Des incendies qui ont détruit des milliers d’hectares de pinède, des campings, des habitations, et mobilisé des milliers de pompiers. Les canadairs ont jeté toutes leurs forces dans la bataille pour épauler les pompiers au sol. Mais, depuis quelques mois, un nouvel outil pour lutter contre les incendies a fait son apparition, la boule extinctrice, qui, au contact des flammes, explose et libère une poudre qui va étouffer les flammes. Une sorte d’extincteur portatif et jetable, qui va peut-être révolutionner la protection incendie. Découverte de deux modèles destinés aux particuliers, comme aux professionnels.

Block Fire, l’invention moult fois récompensée

La boule Block Fire est, en réalité, un extincteur à poudre classique, mais il se présente sous la forme d’une boule de 14,7 cm. Selon le fabricant, elle permettrait de neutraliser 98 % des départs d’incendie. Pour fonctionner, il faut connecter un déclencheur Choc&Start® qui se colle sur la boule. Elle est trois fois plus légère qu’un extincteur à poudre, avec 1,3 kg de poids, ce qui lui autorise d’être utilisée par des personnes qui n’auraient pas la force physique de soulever un extincteur. La boule Block Fire est disponible au prix de 69 € sur le site de la marque et sur différents sites de vente en ligne comme Amazon ou Cdiscount. Elle se déclenche « à l’impact », c’est-à-dire lorsqu’elle est lancée sur le départ d’incendie. Lorsqu’elle explose pour répandre la poudre, elle peut protéger 8 m² de surface au sol. Cette boule se destine aux particuliers, et pourrait s’avérer essentiel dans une voiture par exemple.

Elide Fire, l’autre boule extinctrice de feu

Ce second modèle est fabriqué par ADINE Distribution SAS, une société de commerce de gros spécialisée dans tous les domaines de la prévention des incendies et de la sécurité. La boule Elide Fire s’adresse plus particulièrement aux professionnels, et aux collectivités, qui sont dans l’obligation de mettre à disposition des extincteurs, elle se déclenche en 3 à 5 secondes dès qu’elle entre en contact avec une flamme. De plus, elle offre une protection complète en couvrant toutes les classes de feux. Il est capable d’éteindre et de surveiller différents types d’incendies, assurant une sécurité optimale dans diverses situations.

La boule anti-feu ELIDE FIRE® est efficace pour éteindre les feux de classe A, tels que les feux secs impliquant du bois, du papier et des tissus. Elle est également efficace contre les feux de classe B, comprenant les feux gras impliquant des liquides inflammables et des plastiques. De plus, ELIDE FIRE® peut éteindre les feux de classe C, qui sont des feux de gaz impliquant des substances comme le propane et le butane. Il est par ailleurs capable d’éteindre les feux d’appareils électriques sous tension de moins de 5 kV. Enfin, la boule ELIDE FIRE® peut éteindre les feux de classe F, qui sont des feux liés aux auxiliaires de cuisson. Tous les produits ELIDE FIRE sont disponibles sur le site de l’entreprise.

Est-il obligatoire de posséder un extincteur en France ?

Eh non, cela peut paraître surprenant, lorsque l’on sait que le détecteur d’incendie est désormais obligatoire en France, mais pas l’extincteur. Aucune loi n’oblige un particulier à disposer d’un extincteur dans son habitation, ou dans sa voiture. Seules les collectivités locales, dans les lieux accueillants du public, les commerçants, et entreprises ont l’obligation de posséder des extincteurs, qui doivent d’ailleurs être vérifiés chaque année. Cependant, il est fortement recommandé d’en posséder un, et de vérifier sa date de péremption. Vous pouvez aussi trouver des boules extinctrices d’incendie et des extincteurs, sur Darty, Cdiscount, ou Amazon. Avez-vous déjà été confronté à un incendie ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .