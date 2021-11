8 erreurs à éviter ABSOLUMENT si vous souhaitez accueillir des oiseaux dans votre jardin

La période estivale s’achève, laissant place à l’hiver. Les températures baissent et le froid s’installe dans nos jardins. Avec l’arrivée des basses températures, bons nombres d’animaux ont besoin de nous pour survivre.

Afin d’aider les oiseaux à se protéger contre l’hiver, nous vous proposons une liste de quelques conseils et astuces, mais aussi d’erreurs à éviter pour protéger aux mieux nos amis à plumes.

Proposer de la nourriture

Si vous décidez de créer un espace où les oiseaux peuvent s’abriter du froid, vous devez leur donner envie de s’y installer. Durant l’hiver, ils chercheront en premier lieu à se nourrir. Il est donc important de placer une mangeoire pour les oiseaux dans votre jardin; remplissez-le de graines ou de cacahuètes, les oiseaux en raffolent.

Protéger la mangeoire

Lorsque vous décidez d’installer une mangeoire à oiseaux dans votre jardin, il est important de se renseigner. En effet, il faut à tout prix éviter de placer la mangeoire à l’air libre. En laissant la mangeoire sans abri, la nourriture risque de moisir rapidement à cause des pluies régulières.

Placer un point d’eau

L’eau est tout aussi indispensable que la nourriture pour nos amis les oiseaux. Lorsqu’ils vous rendent visite, il est essentiel pour eux de trouver de quoi se nourrir et se désaltérer. Il est donc tout aussi important d’installer un point d’eau dans votre jardin. De cette manière, les oiseaux pourront s’hydrater.

Mettre un nichoir

Lorsque l’hiver s’installe, les températures se font de plus en plus froides, et c’est la saison durant laquelle les oiseaux font le plus d’efforts afin de trouver un endroit pour s’abriter, et on régulièrement besoin de se reposer. Si vous décidez donc de venir en aide à ces petits volatiles, n’hésitez pas à installer un nichoir, cela leur permettra de s’abriter sans difficultés. Attention cependant, il ne doit pas être placé trop près d’un muret ou du sol, afin d’éviter que les chats du quartier n’en fassent leur gouter.

Attention aux pesticides

Si vous décidez de devenir maison d’accueil pour les oiseaux, les pesticides sont à bannir absolument de votre jardin. Les produits chimiques utilisés, souvent dangereux, pourraient faire fuir les volatils; il serait bien dommage de les obliger à déménager !

Faire la guerre contre les insectes du jardin

Lorsqu’arrivent les périodes hivernales, la nourriture se fait de plus en plus rare dans la nature; c’est là que les oiseaux ont le plus de mal à s’alimenter. Si un oiseau à trouvé refuge dans votre jardin, laissez-le se charger des insectes. Il se fera un plaisir de les éliminer.

Planter des arbustes adaptés

Afin de donner envie aux oiseaux de s’installer et de rester, il est important de choisir les bons arbustes. Les oiseaux adorent y trouver refuge; il est bon de privilégier les espèces telles que l’aubépine, le houx ou encore l’if.

Attention à la taille

Lorsque vous déciderez de tailler les haies de votre jardin, il vous faudra redoubler de vigilance. Comme nous dit précédemment, les oiseaux aiment s’abriter dans de confortables petits arbustes; attention à ne pas blesser l’un d’eux.