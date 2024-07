Contre intuitif, le mur sinueux de l’Égypte antique est plus résistant et nécessite moins de briques

Avez-vous déjà entendu parler des murs ondulés du Royaume-Uni ? Les Crinkle Crankle walls, que l’on appelle également murs sinueux, ondulés ou sinusoïdaux, façonnent les paysages ruraux et urbains de ce pays. On les observe surtout dans le comté de Suffolk (dans l’est de l’Angleterre), qui en compte pas moins de cent, ou encore dans les comtés de Dorset, de Derbyshire et d’Hampshire. Très populaires, ils attisent la curiosité de par leur structure atypique en forme de serpent. Mais qui les ont construits ? Pourquoi cette forme ? Pourquoi les trouve-t-on uniquement au Royaume-Uni ? Découverte…

Une merveille de conception et d’ingénierie de l’Égypte ancienne

L’histoire de ces murs sinueux aurait commencé dans l’Égypte ancienne, où ils servaient à contenir de l’eau ou du bétail. D’après des archives architecturales, cette technique serait utilisée par les Égyptiens il y a environ quatre mille ans, et aurait été introduite en Angleterre au XVIIe siècle par des ingénieurs néerlandais. Pour transformer les marais des Fenlands en terres agricoles, les Anglais ont sollicité des ingénieurs hollandais. Ceux-ci ont installé des systèmes de drainage et d’irrigation et construit des murs en brique ondulés, mieux adaptés aux conditions difficiles de cette région marécageuse. Ces Crinkle Crankle walls diffèrent des murs droits par leur forme unique, visant à répartir la charge uniformément tout au long de la courbe, ainsi que par leur épaisseur.

Des avantages pratiques, esthétiques et économiques

Par rapport aux murs droits, ceux ondulés procurent de nombreux bénéfices, aussi bien sur le plan pratique qu’économique. Ce type de structure nécessite moins de briques qu’un mur droit, alors qu’il est beaucoup plus robuste. Au lieu de deux briques d’épaisseur, les Crinkle Crankle walls n’ont qu’une seule brique d’épaisseur et ondulée. Une particularité qui leur permet de résister à l’épreuve du temps. Leur forme sinueuse résiste à la force du vent et les rend particulièrement stables. En effet, contrairement aux murs traditionnels, les murs sinusoïdaux ne nécessitent pas de renforcements supplémentaires tels que des contreforts ou des poteaux de soutien positionnés tous les quelques mètres. Côté esthétique, grâce à leurs courbes rythmées, ils ajoutent une touche artistique au paysage.

Des vestiges historiques qui inspirent

Les Crinkle Crankle walls du Royaume-Uni sont des vestiges historiques qui, au-delà de leur élégance, témoignent d’une technique de construction ingénieuse alliant praticité, efficacité et robustesse. Leurs courbes sinueuses racontent non seulement une histoire d’évolution architecturale, mais incarnent également un héritage d’innovation en matière de construction. Ils démontrent que, souvent, la flexibilité peut être une force. Encore aujourd’hui, ces murs ondulés fascinent et inspirent de nombreux architectes paysagistes par leur simplicité et leur solidité.

Certains ont intégré de nouveaux matériaux, tandis que d'autres ont joué avec les couleurs et la hauteur, avec des vagues plus hautes ou plus prononcées. Alors que nous évoluons vers des pratiques de construction plus durables, s'inspirer de cette structure un peu particulière est plus que jamais pertinent, dans la mesure où elle est économe en ressources, tout en offrant une excellente résistance. Connaissiez-vous ce type de construction atypique ?