Vind Panel, un panneau éolien urbain en forme de clôture (1 kW pour 10 mètres linéaires)

Ces dernières années, l’éolienne a le vent en poupe en France et dans le monde, car elle génère une énergie propre et inépuisable. Non seulement elle émet très peu de gaz à effet de serre, mais elle est également non polluante (ni pour les eaux, ni pour les sols). Les scientifiques du GIEC la considèrent comme une des technologies énergétiques les plus efficaces dans la réduction des émissions de GES. Reste à savoir comment convaincre les entreprises et les particuliers à l’exploiter. C’est ce qu’a fait une start-up polonaise, qui a décidé d’inventer un panneau éolien en forme de clôture pour produire de l’électricité n’importe où. Elle s’est fixée pour objectif de démocratiser « l’énergie éolienne domestique » en permettant, entre autres, à chaque foyer et à toutes les entreprises de bénéficier des nombreux avantages de cette EnR, grâce à son invention : le Vind Panel.

Les caractéristiques du Vind Panel

Le Vind Panel utilise le vent pour produire de l’électricité propre et durable, jour et nuit et pendant toute l’année, quelles que soient les conditions météorologiques. Selon la start-up polonaise, il a été conçu pour résister aux vents forts et pour être efficace en toute saison, mais également pour générer de l’électricité même lorsque la vitesse du vent est faible. En outre, grâce à sa conception modulaire, il peut faire office de clôture ou de dispositif intégré à un bâtiment. Ce panneau éolien est fabriqué en matériaux recyclés, et est disponible en deux couleurs (noir et gris) et en différentes hauteurs (1, 2 et 4 mètres). Sa longueur, quant à elle, peut être adaptée aux besoins spécifiques des utilisateurs. À noter que cette solution a été récompensée par l’ING Polska, en raison de son potentiel dans la production d’énergie renouvelable et ses nombreux avantages.

Une solution innovante, efficace, esthétique et polyvalente

Arborant un design esthétique et polyvalent, le Vind Panel se fond aisément dans le paysage. Il peut aussi bien être installé dans les zones urbaines que rurales, sans compromette la santé des utilisateurs et l’environnement naturel. En générant de l’énergie propre et renouvelable, ce dispositif contribue à réduire les émissions de CO₂ et d’autres polluants atmosphériques, un élément important pour lutter contre les problèmes de santé liés à une mauvaise qualité de l’air. Son efficacité dans la production d’énergie verte, sa contribution à la réduction des émissions de GES et à la dépendance vis-à-vis du réseau en font une option idéale, dans le contexte actuel de transition écologique et énergétique. Selon la start-up polonaise, cette technologie promet d’être un pilier fondamental dans la transition vers un avenir plus durable et plus propre.

Un dispositif pouvant être combiné à une installation photovoltaïque

Le Vind Panel peut être combiné à une installation photovoltaïque, offrant aux utilisateurs la possibilité de diversifier leur production d’énergie à partir de ressources renouvelables. Il peut être utilisé durant la nuit et par temps nuageux, lorsque les panneaux solaires sont moins efficaces. Il en est de même en hiver, durant lequel le soleil se fait plus rare. D’ailleurs, ces deux installations occupent des espaces différents et peuvent être connectées au même onduleur.

Concernant sa capacité de production, le Vind Panel peut générer environ 40 kW s’il est utilisé comme clôture dans une propriété privée ou installé sur le toit d’un bâtiment de 1 000 m². S’il est utilisé comme clôture dans une zone industrielle de 1 hectare, il peut générer environ 400 kW. Il est également possible de l’installer sur les deux côtés d’une autoroute et dans ce cas, il peut générer 200 kW pour une distance d’un kilomètre. Plus d’informations : vindpanel. Seriez-vous prêts à installer une clôture éolienne chez vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .