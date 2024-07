Harmony dévoile une mini éolienne domestique inspirée de la double hélice d’ADN

Chris Moore est un inventeur américain qui fait preuve d’une grande persévérance. Il a développé une nouvelle conception d’éolienne bon marché qui peut produire plus d’énergie que les turbines conventionnelles grâce à sa stabilité. La turbine Harmony est pensée pour les applications résidentielles et à petite échelle. Comme l’explique l’entreprise sur son site web, les systèmes éoliens traditionnels sont loin d’être accessibles à chacun en raison de leur complexité technique et de leur coût élevé. Avec sa solution révolutionnaire, elle affirme être sur le point de changer la donne. D’ailleurs, la machine promet non seulement d’être plus silencieuse, elle nécessite aussi une très faible vitesse de vent et dispose même d’une protection efficace contre les tempêtes.

Une éolienne qui convient aux zones peu venteuses

Concrètement, Chris Moore avance que son invention peut commencer à produire de l’électricité dès que la vitesse du vent dépasse 1,6 km/h, contrairement aux éoliennes classiques qui nécessitent généralement des vents supérieurs à 8 km/h. La conception de la turbine est unique en son genre que l’inventeur promet « un changement de paradigme ». D’après lui, la turbine Harmony est une solution idéale pour faire face à la pénurie d’énergie et profiter de l’énergie du vent pour répondre aux besoins du quotidien. L’éolienne cible principalement les particuliers et les propriétaires de bateaux grâce à sa capacité à résister à des vents forts.

Une conception ingénieuse

Le générateur repose sur un axe vertical et se compose de plusieurs paires de pales superposées les unes aux autres. Sa conception ingénieuse permet à ces dernières de s’ouvrir ou de se fermer, en fonction de la vitesse du vent. Concrètement, la machine a été conçue pour pouvoir se mettre automatiquement en mode protection en cas de tempête ou de vents forts. Cependant, contrairement aux turbines éoliennes habituelles qui doivent généralement arrêter de tourner, elle peut continuer à fournir de l’électricité dans de telles conditions en adaptant l’ouverture de ses pales et tourner ainsi à des vitesses sûres.

Prix et disponibilité

Grâce à sa compacité, la turbine Harmony peut être installée facilement sur un toit ou une fondation. Elle fait effectivement moins de deux mètres de haut et de large. Cela en fait une option intéressante pour profiter de l'énergie éolienne au sein des villes. D'après Chris Moore, l'engin fonctionne de manière silencieuse et ne présente aucun danger pour les animaux, en particulier les oiseaux. L'inventeur est actuellement à la recherche d'investisseurs pour soutenir son projet. L'éolienne, elle, est vendue au prix de 2500 dollars américains, soit environ 2300 €, dans sa version de base. Fait intéressant, la start-up promet un retour sur investissement sur sept ans. Plus d'infos : harmonyturbines.com.