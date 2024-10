« Jusqu’à 1500 kWh/an », Liam F1, l’étonnante éolienne domestique inspirée de la vis d’Archimède

Bien qu’elles produisent de l’électricité verte, les éoliennes sont moins populaires que les panneaux solaires dans les villes en raison de la pollution sonore qu’elles occasionnent. À cela s’ajoute le fait que ces machines, du moins dans leur conception traditionnelle, peuvent constituer un danger pour les oiseaux. Avec son Liam F1 Urban Wind Turbine, The Archimedes veut donner aux citadins la possibilité d’exploiter la force du vent pour produire de l’électricité gratuitement, et ce, de manière plus écologique. En effet, celui-ci arbore un design hélicoïdal inspiré de la spirale d’Archimède. Pesant moins de 100 kg pour un diamètre de 150 cm, il se distingue par sa compacité qui en ferait une option intéressante pour les bâtiments situés en zone urbaine, explique l’entreprise.

Jusqu’à 1500 kWh/an et beaucoup de promesses…

Avec ce produit « innovant », le fabricant néerlandais veut promouvoir l’utilisation d’énergies renouvelables, et ainsi réduire l’empreinte carbone. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette ambition semble justifiée sur le papier, puisque la turbine Liam F1 UWT promet une capacité de production annuelle d’environ 1500 kWh, ce qui semble un « tantinet utopique ». En effet, cela représente tout de même près de la moitié de la consommation moyenne d’un ménage. De plus, selon le constructeur, l’appareil serait conçu pour être en mesure de générer de l’électricité avec des vents aussi faibles que 5 m/s.

Une conception intelligente, mais peu de données

Ce générateur éolien domestique serait également adapté aux endroits peu venteux. Par ailleurs, le Liam F1 Urban Wind Turbine s’orienterait automatiquement afin de maximiser la capture de l’énergie du vent. Cela a bien évidemment pour effet d’améliorer le rendement électrique. En parlant d’efficacité, la société néerlandaise affirme que la conception qui s’inspire de la forme de la coquille du nautile et de la vis d’Archimède minimise la résistance mécanique. Grâce à cela, la machine ne serait pas seulement performante, elle fonctionnerait également de manière silencieuse comparée aux éoliennes à pales conventionnelles. L’entreprise ne partage toutefois aucune études indépendantes pour appuyer ses arguments commerciaux. L’entreprise allègue cependant avoir testé son prototype « plus de 50 fois » pour confirmer ses chiffres, et aurait déjà vendu 7 000 turbines dans 14 pays…

Prix et disponibilité

Toujours selon les dire de la société derrière ce projet, l’éolienne domestique Liam F1 UWT serait capable de convertir jusqu’à 88 % de l’énergie du vent en électricité. À titre de comparaison, pour les éoliennes traditionnelles, ce coefficient se situe généralement de 25 à 50 %, ce qui est donc beaucoup plus faible. The Archimedes a en outre conçu l’éolienne résidentielle pour qu’elle puisse être utilisée avec des panneaux solaires. Cela maximiserait l’autoconsommation puisque lorsqu’il n’y a pas assez de vent, les utilisateurs peuvent continuer à profiter d’une énergie électrique renouvelable et gratuite grâce au soleil. La turbine Liam F1 UWT est d’ores et déjà disponible en vente et son prix oscille de 3 500 à 4 000 €. Je vous invite toutefois à beaucoup de prudence avant d’investir dans un tel dispositif, trop de questions restent en suspens… Plus d’infos : thearchimedes.com. Ce système de production électrique éolien est-il crédible ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .