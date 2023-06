Uneole, l’invention d’une éolienne bardée de panneaux solaires, pour les zones urbaines

En 2022, la France possède le quatrième parc éolien le plus important d’Europe, avec une capacité totale raccordée de plus de 20 000 MW, selon Wind Europe. L’industrie éolienne y profite d’une évolution continue depuis 2005. En milieu urbain, cette solution de production d’énergie renouvelable reste toutefois peu répandue. Son efficacité y est encore limitée à cause de nombreux obstacles entraînant une rugosité aérodynamique. Pour s’adapter à cette contrainte technique, les experts privilégient la pose de turbines à axe vertical sur les toits des immeubles. Ces dernières sont capables de capter le vent provenant de toutes les directions, tout en réduisant les turbulences. Quentin Dubrulle, fondateur d’Uneole, a même eu l’idée d’associer les performances des éoliennes verticales et des panneaux solaires afin de maximiser la production d’énergie propre. Explications.

D’où venait l’inspiration de ce concepteur d’éolienne urbaine ?

Après avoir obtenu son diplôme en marketing/vente, Quentin Dubrulle avait peu de connaissances spécifiques dans le domaine de l’énergie éolienne. Cependant, lors d’un voyage en Polynésie française en 2012, sa rencontre avec une personne passionnée par l’autonomie énergétique a suscité son intérêt pour ce domaine. Cette personne lui avait suggéré d’exploiter les énergies solaire et éolienne. Cette idée a été une véritable source d’inspiration pour le fondateur de l’entreprise, et en 2014, il dévoile un système éolien urbain novateur pour produire de l’énergie, sans bruit ni vibration.

Cet entrepreneur est conscient que cette technologie convient surtout aux régions « venteuses » telles que les Hauts-de-France. Elle doit être placée sur les toits plats des bâtiments résidentiels et professionnels pour bénéficier des conditions de vent favorables. La start-up a mis en place le démonstrateur à grande échelle de sa nouvelle éolienne urbaine sur le territoire du pôle d’excellence CD2E, à Loos-en-Gohelle. Celle-ci serait plus légère, moins encombrante et recyclable à 100 %.

Pourquoi combiner les systèmes éoliens et solaires ?

Chaque installation d’Uneole comprend deux turbines éoliennes à axe vertical de 6 m de long et de 6 m de haut. L’entreprise ajoute des modules photovoltaïques au-dessus afin d’augmenter le rendement énergétique obtenu. Cette technique permet d’utiliser l’espace sur les toitures de façon optimale. Pour chaque projet d’installation, des études énergétiques doivent être effectuées, explique le dirigeant de l’entreprise. Une équipe spécialisée se charge d’évaluer le potentiel éolien du site. Si les conditions de vent sont optimales, le système hybride peut être rentable toute l’année.

En plus de son efficacité fiable, cette technologie éolienne nouvelle génération serait facile à installer, moins coûteuse et durable. Elle affiche une faible empreinte carbone, selon l’entreprise. Sa production annuelle est estimée à environ 300 kWh. Ce système est un produit français réalisé dans une usine de Fives ECL, basée à Ronchin. La découpe des pales et la soudure de la structure sont effectuées dans la Métropole Européenne de Lille. L’aluminium provient de Dunkerque et l’inox recyclé d’Isbergues. Actuellement, cette start-up prévoit une seconde campagne de financement afin d’accélérer le développement de son activité.

Uneole, un spécialiste de l’éolien français

Située à Douai, près de Ronchin, cette PME compte aujourd’hui quatre collaborateurs. Elle travaille avec une dizaine d’indépendants pour assurer les fonctions supports. Depuis sa création en 2014, elle a déjà réalisé 25 installations d’éoliennes, principalement sur des constructions neuves (IMT Nord Europe, Communauté Urbaine d’Arras, Médiathèque de Roubaix…). Dans quatre ou cinq ans, l’entreprise vise à employer jusqu’à une trentaine de salariés et à atteindre un chiffre d’affaires de 10 à 20 millions d’euros. Plus d’informations : Uneole.fr