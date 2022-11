Unéole invente un générateur d’électricité de toit silencieux combinant l’énergie solaire et l’éolien

De nos jours, il existe de multiples variétés d’infrastructures permettant de produire sa propre électricité. La plupart d’entre elles font partie des solutions qui mènent vers le principe d’autoconsommation, l’objectif visé pour les bâtiments de demain. Parmi les plus prometteuses, on peut citer les panneaux photovoltaïques. Toutefois, leur rendement est limité par le fait qu’il est nécessaire d’avoir un rayonnement solaire. C’est pour cette raison que la start-up nantaise Unéole a mis au point une plateforme énergétique mixte éolienne/solaire pensée pour offrir le meilleur rendement possible en toute saison.

Compenser la baisse de productivité des panneaux solaires

Effectivement, jusqu’ici, cette entreprise est la seule à proposer une solution en 3D, avec un étage dédié pour augmenter au maximum la production. Afin de parvenir à une efficacité optimale, le système offre la possibilité d’alterner entre le photovoltaïque et l’éolienne. Cette dernière peut prendre la relève la nuit et lorsque le rayonnement solaire est insuffisant. Elle peut ainsi compenser le faible rendement des panneaux solaires en hiver. “Associer l’éolien urbain et le photovoltaïque au sein de notre plateforme d’énergie mixte nous permet de proposer le système de production d’énergies renouvelables urbaines le plus rentable, le plus équilibré (jour/nuit, hiver/été) et le moins cher en coût carbone”. explique l’entreprise sur son site officiel.

Une conception respectueuse de l’environnement

La plateforme d’Unéole se compose d’un parterre d’éoliennes recouvert d’un rooftop de panneaux solaires, le tout d’une hauteur d’environ 4 m. Elle est adaptée aux bâtiments à toiture plate de 150 m² ou plus. Selon le fabricant, le système offre un rendement supérieur d’environ 40 % à celui d’une solution entièrement photovoltaïque. Par ailleurs, dans un souci d’ordre écologique, les éoliennes sont fabriquées en interne à partir de matériaux recyclés ou recyclables, entre autres, en aluminium ou en inox. Une démarche exemplaire qui permet de réduire l’empreinte carbone. L’expertise de l’entreprise va de la conception à l’installation. En outre, d’après Louis Dubar, directeur du développement de la start-up, des algorithmes spécifiques sont sollicités pour déterminer le nombre idéal d’éoliennes et de panneaux photovoltaïques adaptés à chaque type de bâtiment.

“Leur efficacité est certes inférieure à celle des éoliennes classiques, mais elles ont l’avantage de ne générer aucun bruit audible pour les riverains ou les utilisateurs du bâtiment.” Louis Dubar

Un système ayant déjà fait ses preuves

Le fait de rassembler l’éolienne et le photovoltaïque au sein d’une seule plateforme permettrait à Unéole de proposer l’un des systèmes de production énergétique les plus rentables et les moins chers en termes de coût. Cette solution serait également la plus équilibrée en termes de production intersaisonnière. Selon les explications de Dubar, le projet a été incubé au sein de l’IMT Nord Europe depuis 2012.

L’année dernière, un dispositif expérimental a été installé sur le site LumiWatt du CD2e à Loos-en-Gohelle dans le Pas-de-Calais. Actuellement, l’entreprise est en train de lever des fonds pour pouvoir développer au mieux la plateforme, mais surtout pour entrer dans une production à plus grande échelle. Plus d’informations : Unéole