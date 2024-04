Sharp dévoile le M10, un panneau solaire de 420 W entièrement noir au un rendement de 21,51 %

Sharp a procédé à la mise à jour de son catalogue il y a quelques semaines en y ajoutant le NU-JC420B. Il s’agit d’un panneau solaire photovoltaïque constitué de cellules en silicium monocristallin de type N. Basé sur la technologie des cellules à contact passivé par oxyde tunnel (TOPCon), ce nouveau produit de la firme japonaise comporte 108 cellules semi-découpées de 182 mm. Celles-ci reposent sur des plaquettes M10. Grâce à sa conception légère et compacte, le module solaire est facile à installer, d’autant plus qu’il est compatible avec les systèmes photovoltaïques ayant une tension allant jusqu’à 1000 V. En effet, les dimensions du NU-JC420B sont 1722 × 1134 × 30 mm pour un poids de 20,7 kg.

Un faible coefficient de température

En outre, le nouveau panneau solaire utilise une conception à 16 barres omnibus avec des rubans ronds. Ce design donne à chaque cellule plus de puissance tout en réduisant la sensibilité aux microfissures. Le NU-JC420B délivre ainsi une puissance maximale de 420 watts pour un rendement global de 21,51 %. Sharp annonce aussi un faible coefficient de température qui est de -0,3 % par degré Celsius. Autant dire que le panneau peut maintenir des performances élevées même en cas de températures caniculaires. À ce propos, sachez que le produit peut fonctionner dans une plage de températures de -40 °C à 85 °C.

Des tests rigoureux

Comme tous les modules solaires à demi-cellule du constructeur, le NU-JC420B est doté de trois petites boîtes de jonction, chacune équipée d’une diode de dérivation. Cela minimise le transfert de chaleur vers les cellules supérieures, ce qui a pour effet d’augmenter non seulement la longévité du panneau, mais également la performance globale du dispositif dans son ensemble. Par ailleurs, Sharp affirme que le panneau solaire a subi des tests rigoureux pour évaluer sa résistance à des éléments tels que l’ammoniac, le sable, mais aussi à des facteurs tels que les brouillards salins et l’effet PID.

Une garantie de 25 ans

De plus, le module NU-JC420B a aussi enduré un test de résistance au feu suivant la norme EN13501. Ces démarches témoignent de la volonté de Sharp de proposer aux clients des produits de qualité. Grâce justement à sa grande fiabilité, le nouveau module solaire est certifié IEC61215 et IEC61730. Enfin, notez que la société offre aux acheteurs du produit résidant en Europe une garantie de 25 ans qui concerne la performance et les dommages structurels. « Avec le NU-JC420B, nous proposons non seulement un panneau solaire facile à utiliser et à installer, mais aussi un produit très efficace et fiable qui respecte les normes en matière d’énergie durable », a déclaré Andrew Lee, directeur commercial pour la zone EMEA chez Sharp. Que pensez-vous de cette nouvelle gamme de panneaux solaires ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .