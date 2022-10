L’invention d’une éolienne de toit fonctionnant 24h/24 et qui produit 50 % d’énergie en plus que les panneaux solaires

Consciente du potentiel énergétique du vent, l’entreprise américaine Aeromine a développé un générateur éolien de toit qui serait plus productif que les panneaux solaires et les éoliennes traditionnelles. Avec son design caractérisé par un grand cylindre avec des ailes latérales ainsi qu’un profil aérodynamique, le dispositif adopte une technologie brevetée. Cette dernière est actuellement testée par BASF Corporation au sein de son usine à Wyandotte, dans l’État du Michigan. Par ailleurs, des recherches en partenariat avec les laboratoires Sandia National et l’Université Texas Tech ont également permis de valider la technologie.

Une conception aérodynamique et pratique

L’éolienne Aeromine a été conçue pour pouvoir être facilement installée sur le toit d’un entrepôt, d’un local commercial ou d’un bâtiment résidentiel. Elle fonctionne sans générer aucun mouvement grâce à l’absence de pales. Avec une conception aérodynamique comparable à celle des ailes d’une voiture de course, elle peut capter et amplifier le flux d’air circulant au-dessus du bâtiment sur lequel elle est installée. Cela, même si la vitesse du vent est aussi basse que 8 km/h. L’éolienne peut être installée sur les bâtiments avec des grandes surfaces planes comme :

Les entrepôts et centres de distribution

Les installations de fabrication

Les immeubles de bureaux

Des bâtiments résidentiels

Les grandes surfaces commerciales

Pouvant être associé à une installation solaire

Contrairement aux éoliennes classiques qui sont bruyantes, visuellement intrusives et encombrantes, parfois même dangereuses pour les oiseaux, cette solution a donc l’avantage d’être quasiment silencieuse et immobile. Pour une même puissance produite, la nouvelle éolienne d’Aeromine ne requiert que 10 % de l’espace nécessaire à la mise en place d’une installation photovoltaïque. De plus, elle peut fonctionner 24/24h, quelles que soient les conditions de vent. Bien sûr, le système peut être couplé à des panneaux solaires ou à d’autres sources d’énergie renouvelable pour augmenter la productivité.

“Conçue pour s’intégrer parfaitement aux solutions solaires existantes, Aeromine est élégante, silencieuse et facile à installer, ce qui en fait une solution d’énergie renouvelable sur site rentable et peu encombrante. Une seule unité Aeromine fournit la même quantité d’énergie que jusqu’à 16 panneaux solaires.” Aeromine

Une nouvelle valeur ajoutée pour les entreprises

Selon l’ONG Architecture 2030, cette technologie offre la possibilité d’une construction efficace qui adopte des équipements innovants pour produire de l’électricité propre. David Asarnow, PDG d’Aeromine, a de son côté déclaré que le concept « apportera une nouvelle valeur ajoutée au marché en pleine expansion de la production d’électricité sur toiture ». L’éolienne pourra, d’après lui, « aider les entreprises à atteindre leurs objectifs en termes de résilience et de durabilité en utilisant une source d’énergie renouvelable décentralisée encore inexploitée. ».

Plus intéressant encore, l’éolienne d’Aeromine serait capable de générer jusqu’à 50 % d’énergie en plus que la plupart des autres sources d’énergie renouvelable, dont le photovoltaïque… « La solution innovante brevetée d’Aeromine génère jusqu’à 50 % d’énergie en plus que les autres options d’énergie durable à un coût identique ou inférieur. », affirme l’entreprise sur son site officiel. Plus d’informations : aerominetechnologies.com