Une start-up invente une “clôture éolienne” innovante pour produire de l’énergie n’importe où !

La production d’énergies renouvelables est un enjeu majeur de notre avenir. Les éoliennes, usines marémotrices, hydroliennes et panneaux solaires sont la nouvelle assurance d’une énergie propre. Ces nouvelles technologies deviennent aussi un formidable terrain de jeu pour tous ceux qui souhaitent innover. Classiquement, les éoliennes sont ces grandes hélices fixées sur des mâts géants, et plantées dans des champs, ou installées offshore. Certes, elles fonctionnent, mais la question de la pollution visuelle et du recyclage des hélices se pose de plus en plus. Pour tenter d’apporter une réponse à cette problématique, une entreprise polonaise, Opole Panel Wiatrowy, invente des panneaux de clôture qui pourraient permettre d’utiliser le vent pour fabriquer sa propre électricité. Découverte.

D’où leur est venue cette idée ?

Les ingénieurs Rafał Juszko et Arkadiusz Zemlak, et leur manager Tomasz Gruszka, travaillent depuis quelques années pour une start-up liée aux panneaux éoliens. Pour mettre au point leur ingénieux système, ils ont d’abord pris en compte le potentiel de leur région et se sont aperçus que l’éolien était sans doute la meilleure des solutions. Rafał Juszko, ingénieur en chef et chef de projet, est diplômé en génie environnemental de l’Université de technologie de Wrocław. Pendant plusieurs années, il conçoit des systèmes de ventilation, se passionne pour le bricolage et surprend parfois ses proches avec ses inventions. Il explique même avoir déjà déposé un brevet international. Arkadiusz Zemlak, lui, travaille dans la banque d’entreprise et l’informatique et s’occupe de la fonctionnalité et du design du produit. Enfin, Tomasz Gruszka, responsable financier et chef de projet également, vient compléter le trio après plusieurs années à travailler dans de grandes banques mondiales… Les trois hommes se disent qu’il y a quelque chose à inventer pour fabriquer un produit qui pourrait utiliser le vent pour produire de l’énergie mais qui soit accessible à tous, et plus discret que les éoliennes géantes.

Que sont donc ces panneaux éoliens ?

Les inventeurs de ce procédé soulignent que leurs clôtures éoliennes doivent être envisagées comme une alternative aux immenses éoliennes couteuses et nocives pour l’environnement. En Pologne, elles sont très nombreuses, voire trop pour les trois hommes. Leur clôture éolienne fonctionne grâce à un système de turbines qui génèrent de l’électricité en utilisant les faibles vitesses de vent comme c’est le cas en Pologne. L’énergie peut ainsi être produite toute l’année ou presque, et viendrait compléter l’énergie produite par les panneaux solaires, qu’elle ne concurrencera pas. Esthétiquement, le « panneau de vent » se présente comme de grands tubes verticaux, à l’architecture moderne et pourrait à l’avenir, clôturer le terrain d’une propriété et lui fournir de l’électricité. Tomasz Gruszka déclare que “le panneau de vent se caractérise par un fonctionnement silencieux, il est également sans danger pour les oiseaux, et peut être installé pratiquement n’importe où, sur les toits des bâtiments, des halls de production, le long des routes et des voies ferrées”.

Une invention révolutionnaire !

Pour le moment, les panneaux sont testés dans l’enceinte du parc scientifique d’Opole, mais ils devraient bientôt passer au stade des travaux de pré-réalisation et à la mise en place sur d’autres structures. Les premières installations publiques devraient voir le jour à Wrocław et Mielec.

Cette invention est révolutionnaire pour plusieurs raisons :

La production de panneaux éoliens et moins nocive pour l’environnement et le panneau de vent à une durabilité estimée entre 10 et 50 ans.

et le panneau de vent à une durabilité estimée entre 10 et 50 ans. Le produit est hautement recyclable et sera à l’avenir, un avantage certain pour l’environnement, la réduction des gaz à effet de serre et la production d’énergie propre.

L’invention de ces panneaux de clôture éoliens apporte une nouvelle manière d’utiliser le vent pour produire de l’énergie.

Les trois associés pensent désormais commercialiser leur invention en Pologne dès 2023. Une idée géniale non ? Plus d’informations : opole.tvp.pl