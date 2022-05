Il invente une clôture végétale infranchissable plus résistante que béton et capable de résister à un 30 tonnes

Vous ne connaissez peut-être pas l’émission de France 3, « Vous êtes formidables » ? Et pourtant, cette émission nous présente souvent de petits villages français cachant de véritables trésors culturels, gastronomiques ou naturels… L’émission présente parfois des femmes et des hommes qui consacrent leurs vies à leur profession, à l’innovation ou à la préservation des ressources… Ces trois critères pourraient correspondre à Daniel Soupe, pépiniériste à Châtillon-sur-Chalaronne, dans l’Ain, depuis 47 ans…Cet homme passionné de botanique depuis toujours est aussi très ingénieux… Grâce à sa connaissance experte des espèces végétales, il vient de créer une clôture végétale quasiment infranchissable… Explications !

Pépiniériste depuis 47 ans !

Daniel Soupe est un fils d’agriculteur, son père l’a initié tout petit à l’innovation, en tentant toujours d’améliorer les choses, de fabriquer des choses plus performantes… Jeune, Daniel ne se voyait pas vraiment reprendre l’exploitation familiale et devient puisatier… Puis une opportunité se présente, un paysagiste le recrute, et il se dit que faire pousser des arbres c’est aussi être paysan… Il travaille comme ouvrier pendant un an, se forme en Suisse et dans le Sud de la France, puis en 1975, fonde sa propre pépinière… Autodidacte, il a tout appris sur le tas, les semences, les greffes… Depuis 47 ans, il innove en matière de botanique…

La clôture végétale, comment lui vient cette idée ?

L’objectif de cette clôture naturelle est d’innover bien sûr, son leitmotiv, mais également d’anticiper le changement climatique. Lors d’une visite à l’arboretum de Kalmthout à Anvers (Belgique), il a un déclic… Pour lui, comme pour la plupart d’entre nous, il n’existe qu’une vingtaine d’espèces d’arbres tout au plus : chênes, hêtres, érables, pins pour les plus connus… L’homme, qui était pourtant déjà dans le métier découvre avec bonheur plus de 300 espèces d’arbres… Le virus de la botanique le pique et il se consacre à l’étude de centaines d’espèces d’arbres. Pour découvrir de nouvelles espèces, il voyage, grimpe à la cime des montagnes… Lors d’une virée dans les montagnes du Jura, il rencontre fortuitement Marc Laferrère, botaniste connu pour avoir créé le parc de la Tête d’Or à Lyon. Passionné d’ornithologie, écologiste précurseur, le botaniste fait découvrir au pépiniériste des espèces extraordinaires. Et ils réfléchissent à la prochaine innovation : une clôture végétale infranchissable !

La clôture végétale infranchissable c’est quoi ?

Dans nos jardins, nos clôtures sont en bois, en béton, et parfois doublées d’une haie végétale… Les clôtures ont évidemment plusieurs fonctionnalités comme délimiter notre terrain, empêcher les vis-à-vis ou protéger nos animaux domestiques des fugues… Pourtant, selon Daniel Soupe, il est tout à fait possible de fabriquer un véritable mur végétal infranchissable, simplement en choisissant les bonnes espèces d’arbres et arbustes. Il explique même que ces clôtures sont 20 fois plus solides que celles en béton… Et ajoute avec humour que même un 30 tonnes ne passera pas ! Le pépiniériste a déposé un brevet sur les clôtures végétales et elles ont été testées par le ministère de la Défense, à Paris… Les clôtures passives seront-elles la norme dans quelques années ? Et la technique est finalement assez simple puisqu’il suffirait de planter des arbustes en les tressant dès la plantation… En les disposant à 15 centimètres l’un de l’autre… Dans les arbustes, il suffit d’intégrer un fil de fer ou de l’antibélier…. Les arbustes vont alors pousser entremêlés, et autour du fil de fer qui sera en tension et fera de la haie végétale, un mur discret et infranchissable ! En revanche, nous ne savons pas de quelle espèce il s’agit… Secret professionnel probablement ?