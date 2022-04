Une start-up s’inspire de la photosynthèse (soleil + eau) pour produire de l’hydrogène trois fois moins cher

De plus en plus d’experts travaillent sur des projets visant à remplacer les combustibles fossiles par l’hydrogène vert. Récemment encore, nous avons par exemple vu que la moto à hydrogène H2K de H2 Motronics s’apprêtait à rejoindre les circuits dans le cadre de sa mise au point final. De son côté, la start-up australienne Aviation H2 développe des moteurs d’avions à hydrogène pour aider à se débarrasser des modèles thermiques actuels. Aujourd’hui, nous allons vous parler d’une initiative qui s’annonce tout aussi intéressante: il s’agit d’un projet mené par des chercheurs de l’EPFL (École polytechnique Fédérale de Lausanne) en Suisse. Son but est de réduire le coût de production de l’hydrogène vert.

Une initiative pour généraliser l’adoption de l’hydrogène

Au cas où vous ne le sauriez pas encore, l’hydrogène est dit vert lorsqu’il a été produit à partir d’une source d’énergie renouvelable. Autrement dit, son processus de production n’a entrainé aucune émission de CO2. Contrairement à l’hydrogène gris, l’hydrogène vert est donc 100 % propre. Il faut savoir qu’en raison du recours aux hydrocarbures, la majeure partie de l’hydrogène disponible actuellement sur le marché coûte relativement cher, ce qui freine l’adoption à grande échelle du combustible par les constructeurs et les usagers. Face à cette réalité, SoHHytec développe un concentrateur d’hydrogène censé changer la donne. “Notre produit fait à peu près la même chose qu’un arbre, il réalise une photosynthèse artificielle, il collecte de la lumière, la concentre et utilise cette énergie pour produire de l’énergie (de l’hydrogène)” explique Ehsan Rezaei au micro de la chaine suisse Latele.ch.

Exploiter la technologie à l’échelle industrielle

Concrètement, la start-up de l’EPFL est en train de mettre au point un concentrateur d’hydrogène solaire. Afin de faire avancer les choses, SoHHytec annonce avoir levé avec succès deux millions de dollars. Ce fonds, fourni par FUND4SE PTE LTD basée à Singapour, servira notamment pour la construction d’infrastructures visant à permettre une exploitation du concept à l’échelle industrielle. L’entreprise ambitionne de diviser le prix de l’hydrogène vert par trois. Sa technologie permettra non seulement d’extraire l’hydrogène à partir de l’énergie solaire, mais aussi de valoriser l’oxygène et la chaleur qui découlent du processus; ces derniers sont effectivement nécessaires au fonctionnement de certaines usines.

“Fournir du carburant solaire utilisant uniquement des ressources durables (soleil + eau) et produire de l’énergie (hydrogène, oxygène, électricité, chaleur), un procédé vert, propre, et rentable.” dossiers-publics.ch

Rendre le monde plus durable

Le Dr Saurabh Tembhurne, fondateur et PDG de SoHHytec, s’attend à ce que les deux millions de dollars nouvellement injectés dans la caisse de la start-up lui permettent de contribuer à la préservation de l’environnement. « Nous sommes fiers et heureux d’avoir reçu le soutien de FUND4SE, qui partage notre vision et nos valeurs, à bord de notre aventure visant à faire des carburants durables une réalité. Cette levée de fonds nous permettra de déployer nos systèmes et de pénétrer nos marchés cibles. Au-delà du soutien financier, nous sommes impatients de travailler ensemble pour obtenir un impact sans précédent et rendre le monde plus durable », s’est-il réjoui. Plus d’infos : sohhytec.com