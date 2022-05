Animal Home : un parc à thème entièrement réalisé avec des maisons containers

Nous savons déjà que les containers maritimes peuvent servir à construire des maisons, des bureaux ou des piscines. Cette matière première, que l’on peut acheter neuve ou d’occasion, devient peu à peu une alternative à la construction traditionnelle très prisée des entrepreneurs comme des autoconstructeurs. A Jinan, en Chine, le bureau d’études architecturales Qishe a imaginé un immense complexe de 4048 m² fait de containers d’expédition. Son nom: « Animal Home », et c’est en fait une espèce de parc d’attraction, ou centre commercial qui permettra aux visiteurs de découvrir la nature, de pratiquer des activités et même de faire du camping; des restaurants de spécialités sont également prévus. Les containers d’expédition mènent à tout ! Présentation de cet étonnant « parc d’attractions ».

L’enjeu principal : minimiser l’impact environnemental !

Situé dans une forêt luxuriante de Chine, les concepteurs ont à cœur de minimiser l’impact des bâtiments construits sur l’environnement naturel. Ils souhaitent mieux connecter les parcs animaliers et botaniques et stimuler l’intérêt des visiteurs avec un concept original. Pour réaliser leur projet, ils ont utilisé un peu plus de 100 containers, tout en respectant le site choisi. Le thème du parc étant « règne animal sauvage », il fallait concevoir des espaces fermés, colorés et, pour stimuler les enfants, le parc devait ressembler à un jeu de LEGO géant !

Un espace représente un animal

Dans ce parc lié au monde animal, chaque bloc de container se consacre à une espèce et à une couleur. On retrouve donc le « Pink Flamingos », le « Yellow Tiger », le « Black and White Panda » ou encore le « Dark Blue-Snow Wolf ». Les designers semblent être retombés en enfance, et perpétuer pleinement “l’esprit du jeu”. Les modules de containers sont donc tous indépendants, et on y accède par de petits chemins percés dans la forêt. Attention, cela ne semble pas être un parc où l’on peut voir des animaux… Chaque espace est lié à un animal, mais c’est une dénomination d’espace. Dans chaque coin, il y aura aussi un restaurant lié au nom de l’animal: ainsi, on trouvera le “Panda Restaurant” sur le bloc noir et blanc ou le “The Lucky Elephant Camp” sur le bloc de containers gris.

Les qualités voulues par les concepteurs

Les containers maritimes offrent plusieurs avantages pour la conception de ce parc original, où des blocs de containers se trouvent disséminés dans un immense espace naturel :

Flexibilité de combinaison, de construction et d’application.

Modularité et réponse aux exigences climatiques : peu d’émissions de CO2 , développement durable, neutralité carbone.

, développement durable, neutralité carbone. Non utilisation de lumière artificielle, grâce à la conception des containers avec de larges baies vitrées.

Fiabilité de la matière première, qui est en plus recyclable et facile à démonter.

Intégration dans la nature.

Rapidité d’installation.

Les concepteurs expliquent vouloir créer un merveilleux dialogue entre “petits bâtiments” et “grande nature”. Ils veulent également proposer une nouvelle expérience avec notre environnement, et écologique. Ce parc à thèmes en containers d’expédition se veut le premier au monde, et cela devrait évidemment donner des idées à d’autres concepteurs. Sur les images proposées, ce parc semble s’intégrer au milieu des arbres, c’est vraiment très réussi !