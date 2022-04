Montégut (32) : Il construit le premier lotissement de maisons à base de containers maritimes recyclés

Si vous avez le projet d’habiter prochainement un container maritime mais que l’acheter vous semble compliqué, nous vous proposons de découvrir l’entreprise Habitats Modulaires située à Montégut dans le Gers. Son fondateur, Gautier Bianchi, a acquis un terrain de 8000 m² près du Centre Pédiatrique de Roquetaillade et va bientôt construire l’un des premiers lotissements, conçu à partir de containers maritimes. L’histoire de Gautier commence en 2016, lorsque le jeune homme imagine déjà la création de son lotissement un peu particulier, avec, pour objectif de proposer une alternative à la crise du logement. Il souhaite également apporter une réponse aux enjeux environnementaux actuels. Présentation.

La genèse du projet

Comme pour tout projet de construction, une fois le terrain acheté, il missionne un bureau d’études et fait réaliser des études de sol pour les fondations de son lotissement. Puis, en 2021, la municipalité lui accorde un permis de construire au lieu-dit Baylac…. Il n’a plus qu’à commencer les travaux, qui débutent par le raccordement aux différents réseaux, et la livraison de vingt containers inutilisés venus directement du port du Havre. Actuellement, les containers ne sont que des monstres d’acier colorés, mais vides de tout aménagement…

Le projet d’Habitats Modulaires

Pour mener à bien son projet de lotissement, l’entrepreneur s’est entouré d’un architecte et de plusieurs partenaires. Lors d’un entretien accordé au site Actu Occitanie, il explique que les travaux débuteront par l’isolation de l’extérieur avec un bardage, mais également que les toits seront tous végétalisés et transformés en terrasse accessibles; un petit plus qui créera un espace privilégié pour la biodiversité !

Quels logements seront proposés ?

Gautier Bianchi souhaite rendre les logements accessibles à tous. C’est pourquoi il proposera des T2 (2) de 28 m², un T3 de 56 m², des T4 (4) de 84 m² et deux T5 de 112 et 126 m². Ce seront donc en tout, neuf logements accessibles dans un premier temps. Lors de la seconde phase des travaux, le lotissement accueillera huit logements supplémentaires. D’ailleurs, les deux T5 seront réservés à des colocations, une bonne solution pour des jeunes ou des étudiants pour partager les frais et disposer d’un grand logement. Il estime que le loyer des T2 devrait se situer autour de 500€, 600€ pour les T3 et 800€ pour le seul T4 disponible pour le moment, charges comprises ! Les premiers locataires pourront s’installer en fin d’année 2022.

D’autres projets en cours

Fort de sa première expérience, Gautier Bianchi est en pourparlers avec un propriétaire d’Auterive (31) pour un terrain de 6000 m², et dans le Gers, à Gimont, c’est un terrain de 9000 m² qui intéresse le jeune entrepreneur… Mais, à Gimont, le projet devrait être encore plus innovant car il imagine les containers posés sur des plateformes qui leur permettraient de pivoter à 180° en suivant l’orientation du soleil. Les containers maritimes vont donc trouver une nouvelle vie, mais Gautier envisage déjà de recycler des fuselages d’avion habitation… Plein de projets, il espère surtout que son modèle de lotissement écologique et proposant des loyers abordables sera dupliqué dans tout le pays. Quand on connaît le prix des loyers pour cette surface dans de nombreux départements, on se dit que l’idée est simplement géniale… Des projets à suivre de près donc !