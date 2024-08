Kidscleancar dévoile un kart électrique avec serpillère qui transforme vos enfants en femmes de ménage

Les enfants sont formidables, toujours prompts à vous aider dans les tâches ménagères… Imitant leurs parents, ils aiment passer l’aspirateur, laver la vaisselle, ou laver le sol ! Certains diront que les parents les exploitent, d’autres qu’il est normal que chacun mette la main à la pâte ! D’ailleurs, les tâches ménagères sont toujours réalisées, en majorité par les femmes, avec 3 h 26 par jour, contre 2 h pour les hommes, selon l’Observatoire des Inégalités. Un chiffre datant de 2016, mais qui n’a sans doute pas énormément évolué. Pour vous alléger dans ces tâches et exploiter vos enfants de manière judicieuse et ludique, une entreprise a inventé le Kidscleancar, un kart pour enfants, qui fait aussi office de laveur de sol ! Présentation.

Une vitesse de pointe de 8 km/h

Le fabricant n’indique pas énormément de choses en termes de performances de lavage de la serpillière et axe sa présentation sur le jouet ! On apprend, qu’il est fabriqué en acrylonitrile butadiène styrène (ABS), et qu’il permet aux enfants de moins de 27 kilos de filer à 8 km/h à travers la maison. J’espère que votre maison est suffisamment grande si vous envisagez de l’acquérir, car il pourrait causer quelques dégâts. Planquez aussi vos animaux, sait-on jamais, une erreur de conduite est vite arrivée. Le fournisseur explique aussi que sa batterie lui permet de rouler pendant 4 heures et de parcourir 16 km. Aucune installation n’est requise, il sera prêt à être chevauché en moins de deux minutes !

Pour les grands enfants (jusqu’à 54 kg)

Le fabricant recommande ce jouet laveur de sol, aux enfants de plus de deux ans, en sachant que le poids maximal accepté est de 54 kg. Eh non, vous ne pourrez pas vous éclater à passer la serpillère en le chipant à votre fils ou à votre fille, à moins d’être un poids plume ! Deux modes sont proposés à l’enfant, un mode ultra-lent pour les nouveaux pilotes et un mode rapide pour les plus expérimentés. Côté bruit, pas d’inquiétude, elles sont fabriquées en polyuréthane amélioré et pratiquement silencieuses. Quant à la serpillière à utiliser, il semblerait que celle-ci se fixe sur le devant du kart, et qu’il s’adapte, par conséquent, à tous types de serpillères. Cela fonctionnerait même avec un simple torchon ou des feuilles d’essuie-tout.

L’invention du siècle !

Étrange, très étrange cette invention. Un kart pour enfants, qui va permettre au conducteur de passer la serpillière, en s’amusant, bien entendu. En l’observant, il ressemble à une tondeuse autoportée, mais il nettoie les sols. J’ignore si c’est l’invention du siècle, mais ce joujou utile est néanmoins en vente au prix de 184 € sur le site de l’entreprise. Disponible également sur Amazon, il est actuellement en rupture de stock. Serait-ce un signe d’engouement pour les parents en manque d’idée-cadeau pour leurs enfants ?

J’ignore si la serpillère est efficace, ou s’il faut repasser derrière, néanmoins, il a, au moins, le mérite d’exister. Et, comme le disait Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux olympiques modernes : l’important, c’est de participer. Alors ? Réelle invention ou gadget inutile et couteux, selon vous ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

