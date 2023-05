Tesla : les robots humanoïdes Optimus envahiront-ils bientôt nos maisons pour s’occuper des tâches domestiques ?

Connue pour ses voitures électriques, Tesla est l’une de ces marques qui évoluent dans le domaine de la technologie de pointe. Elle développe actuellement un robot humanoïde baptisé Optimus (anciennement Tesla Bot). Celui-ci a été présenté pour la première fois en 2021 dans le cadre de la Journée de l’IA de la firme. À l’époque, Musk avait déclaré qu’il entrerait en production en 2023. Contre toute attente, cet objectif n’est pas près d’être atteint, mais Tesla est sur la bonne voie, car d’importants progrès ont été réalisés depuis.

Des améliorations notables

Lors de son dernier Investor’s Day qui a eu lieu en mars de cette année, Tesla a démontré les avancées réalisées dans le cadre du projet Optimus. Dans une vidéo publiée récemment (disponible en fin d’article) par le fondateur de l’entreprise, on peut voir l’humanoïde marcher et comprendre des commandes verbales. Désormais, le robot est même capable de soulever une charge plus ou moins lourde, grâce à ses deux mains inspirées de celles d’un humain. Il faut savoir que le Tesla Bot n’avait aucune de ces capacités, lorsqu’il a été présenté pour la première fois en août 2021.

Bientôt la production en masse ?

Bref, Optimus a fait l’objet d’importantes mises à jour durant ces derniers mois. La vidéo de Musk montre la machine réaliser des tâches quotidiennes de plus en plus complexes avec succès, et ce, sans aucune assistance. Par ailleurs, il peut même construire des robots ! Ce qui est d’autant plus intéressant, c’est que les images révèlent un châssis qui semble être prêt pour la production… Au vu de ces développements, nous pouvons nous attendre à ce que l’humanoïde de Tesla devienne bientôt une référence dans son domaine.

Des avantages de taille

Certes, on est encore bien loin des compétences des robots Atlas de Boston Dynamics et de celles d’autres concurrents, mais Tesla prévoit de rattraper rapidement son retard. La marque fera de l’intelligence artificielle son principal atout. D’ailleurs, elle dispose d’un autre gain de taille par rapport à la concurrence, à savoir, un appareil de production de grande capacité. « Nous pourrons commercialiser un produit à grande échelle, bien plus rapidement que quiconque », s’est vanté Musk. Le milliardaire s’attend même à ce que ses robots engrangent une part de marché plus importante que les voitures électriques Tesla, d’ici quelques années. Plus d’informations : tesla.com