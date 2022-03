Morbihan : le premier lotissement avec des maisons containers écologiques

A l’heure où les prix de l’immobilier et des matériaux de construction flambent, il faut trouver des alternatives aux logements traditionnels. Les petites maisons sont de plus en plus privilégiées par les futurs propriétaires, et les constructeurs voient leurs carnets de commandes se remplir très vite. Il faut dire qu’une maison de ce type, qu’elle soit en bois ou à base de container maritime, offre l’avantage d’être construite rapidement… Mais elle possède aussi l’indéniable avantage de ne pas avoir à contracter de crédit immobilier sur 25 ou 30 ans. Par les temps qui courent, cela semble judicieux et prudent. A Pluvigner, dans le Morbihan, l’entreprise de Philippe Doublier, Doublier Container, a depuis quelques années compris qu’il y avait là un créneau à combler. L’entreprise spécialisée dans la rénovation, propose aujourd’hui des maisons construites à base de containers maritimes et de matériaux de récupération. Présentation.

L’idée de cette entreprise du Morbihan

Philippe Doublier est à la tête de l’entreprise depuis six ans, et est spécialiste de la rénovation. Depuis peu, il imagine un concept de maison avant tout basé sur la réduction de l’impact écologique d’une construction. Les containers maritimes sont devenus sa matière première pour ses constructions. Les containers proviennent de Chine ou des Etats-Unis, mais évitent le transport de sable pour les constructions traditionnelles, celui-ci étant une ressource épuisable. Chaque container lui coûte moins de 10 000€ et constitue la structure de la future construction. Chaque container offre une superficie de 25 m² et en les associant les uns aux autres, il est possible d’envisager de grandes maisons.

Des constructions qui s’adaptent

Diane Doublier, fille du fondateur et responsable de la commercialisation des maisons containers, explique qu’ils ont déjà réalisé des ensembles de 100 ou 125 m² et qu’une micro-crèche a même vu le jour dans la commune du Roc-Saint André (56). Les containers proposés par Doublier Containers ne nécessitent pas de chauffage pour une température normale. Ceci est rendu possible grâce à une isolation faite avec de la mousse polyuréthane et de la mousse à cellule ouverte, injectées sur une épaisseur de 18 centimètres. Grâce au double flux, il n’y a donc aucun pont thermique, ce qui permet de conserver une chaleur ambiante sans chauffage… Sauf bien sûr si vous avez l’intention d’osbtenir 27 ou 28° dans la pièce ! Les containers sont donc livrés sans chauffage, mais avec un conduit pour l’installation éventuelle d’un poêle à pellets. Le chauffage de l’eau est quant à lui, assuré par un chauffe-eau thermodynamique (ballon d’eau chaude avec une pompe à chaleur).

Bientôt un lotissement entier en maisons containers !

Ce petit lotissement de six logements devrait bientôt sortir de terre… Un lotissement géré par LB Habitat qui se destine à la location. Pour le bailleur, c’est une expérimentation permise grâce à la commune de Pluvigner, apparemment sensible au renouvellement des matériaux voués normalement, à la destruction. Le groupe LB Habitat a été séduit par le fait de travailler avec une entreprise locale, qui permettait une grande rapidité d’exécution. Les maisons containers seront conçues directement sur le terrain, pour s’y adapter au mieux ! Pour le groupe, c’est une véritable opportunité pour les années à venir. Si, pour le moment, ces maisons containers se destinent à la location, elles pourraient devenir une option pour les jeunes ménages, les familles monoparentales ou les jeunes qui perçoivent un revenu trop bas pour louer dans le privé, ou acheter un logement. Plus d’infos sur les containers maisonscontainers.fr.