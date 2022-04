GTL Containers : des maisons container “clés en main” à seulement 60 000€ pour lutter contre la crise du logement

En Irlande comme dans tous les pays du monde actuellement, les prix de l’immobilier continuent de flamber et les primo-accédants se retrouvent face à l’impossibilité de devenir propriétaires d’une maison traditionnelle. Pour palier le problème, une solution se profile à l’horizon : les containers maritimes. GTL Containers, une entreprise spécialisée basée à Dundalk, mise tout sur ces énormes caisses métalliques pour redonner le pouvoir d’acheter à ceux qui se lancent dans la vie. Avec des prix compris entre 60 000€ et 85 000€, la solution est de plus en plus prisée des futurs acheteurs. Cela permet de posséder une maison digne de ce nom sans passer par une hypothèque ou un crédit sur 25 ou 30 ans. Elles peuvent aussi servir d’habitation transitoire à la suite d’un divorce, ou pour loger un parent.

GTL Containers c’est qui ?

Berni Moore et James O’Kane envisageaient un retour en Nouvelle-Zélande, leur pays d’origine, mais la pandémie les a contraints à rester en Irlande. C’est en constatant les prix faramineux des propriétés qu’ils ont découvert les containers maritimes. En Nouvelle-Zélande, James avait déjà construit sa maison à partir de cinq containers maritimes, mais il ne connaissait pas les attentes du marché irlandais. Ils ont donc commencé à construire une petite maison container pour une personne au prix de 59950€, puis une seconde avec deux lits pour 79950€, et enfin, une troisième avec trois couchages à 84950€. Succès immédiat, la demande explose et ils se lancent dans l’aventure de devenir constructeurs de maisons à partir de containers d’expédition.

Des maisons clés en main

Le but de GTL Containers est de livrer ses constructions clés en main, c’est-à-dire que les futurs propriétaires puissent y dormir le jour même de la livraison. Elles sont donc livrées avec tous les électroménagers (four micro-ondes, cuisinière, grille-pain, bouilloire), et même les draps et le savon pour la salle de bain… Le lit est déjà fait à la livraison ! Mis à part le canapé, tous les aménagements et meubles sont réalisés sur mesure pour s’adapter totalement à l’espace. Aujourd’hui, ce sont 12 personnes qui travaillent dans les locaux de l’entreprise et le carnet de commandes est tellement rempli qu’ils ne peuvent plus en prendre pour le moment.

Un premier modèle à 59 950€ seulement

La toute première version de la maison container affiche un prix défiant toute concurrence: pour 59950€, vous disposez d’une chambre à coucher, d’un salon avec cuisine totalement équipée et d’une salle de bain… En ajoutant un petit container de 20 pieds pour 15 000€, vous disposerez soit d’un plus grand salon, soit d’une chambre supplémentaire ou encore d’un bureau si vous êtes en télétravail.

L’intérieur est sobre dans une harmonie de bois et de panneaux blancs, et meublé dans les moindres détails. Malgré les petites espaces, l’intérieur semble immense. Seul le canapé varie d’une maison à l’autre, le reste est réalisé sur mesure et livré déjà installé… Avec les maisons containers GTL, votre seul impératif est d’avoir vos valises prêtes le jour de la livraison… Un peu comme si vous investissiez une chambre d’hôtel ou un logement AirBnb pour les vacances. Vous pouvez retrouver quelques réalisations de GTL Containers sur leur page Facebook ou les contacter via leur site Internet (mail en bas de page).