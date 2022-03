Une étonnante maison composée de 3 containers “solaires” desservie par 2 couloirs de jonction

Connaissez-vous le site Living Big in a Tiny House ? Ce site lancé en 2013 par Bryce Langston est devenu une référence en matière de tiny-houses ou maisons containers… L’homme ne construit rien, mais a lancé une émission sur YouTube, dans laquelle il explore les tiny-houses, maisons containers, cabanes dans les arbres ou encore vans aménagés du monde entier. Chaque semaine, un nouvel épisode est mis en ligne et permet de découvrir de magnifiques maisons, souvent construites par leurs propriétaires. Cette chaîne néo-zélandaise compte aujourd’hui plus de 4 millions d’abonnés et 550 millions de vues depuis sa création. Aujourd’hui, Living Big in a Tiny House est une chaîne internationale qui fait un véritable carton en Amérique du Nord et en Europe… Découvrons trois épisodes de cette chaîne, qui mérite d’être connue en France aussi !

La maison 3 containers d’Amy et Richard

Amy et Richard habitent Victoria et ont transformé trois containers maritimes en une formidable habitation très fonctionnelle. Dans cette maison container, tout a été pensé pour être pratique; le petit espace que donne un container ne permet pas de s’étendre sur le superficiel. La maison container d’Amy et Richard est reliée à un système de six panneaux solaires (deux par containers) qui lui confère son autonomie électrique. Le couple recueille également l’eau de pluie grâce à un impressionnant système de récupération et de filtration. L’intérieur est magnifiquement agencé et on oublierait presque que ce sont au départ des containers maritimes !

Richard et Amy sont un jeune couple dynamique qui voulait se construire une maison qui leur permettrait de contrôler leurs propres décisions de vie. Ne voulant pas s’encombrer d’une grande maison et de nombreuses dettes, le couple a décidé de concevoir et de construire une petite maison en conteneur qui leur permettrait de vivre leur vie comme ils l’entendent. livingbiginatinyhouse.com

Cette maison est formée de trois conteneurs d’expédition de 6 mètres, l’ensemble reliés par deux couloirs centraux. Le toit “flottant” permet de protéger la maison des rayons du soleil pour la garder fraîche pendant les mois d’été. Il accueille également de nombreux panneaux générant une bonne partie de l’énergie nécessaire la famille. Quant à l’eau de pluie, elle est collectée sur le toit et stockée dans deux grands réservoirs situés à l’arrière la maison.

“À l’avenir, le couple a prévu d’agrandir la maison lorsqu’il aura besoin de plus d’espace et la maison a été conçue de manière à ce que l’expansion soit facilement possible. Pour en savoir plus sur cette construction, visitez le site Web de modhouse.” livingbiginatinyhouse.com

Le Youtubeur propose de découvrir d’autres belles maisons

La tiny-house de la famille de militaires

Tous les militaires de carrière savent qu’ils ne sont jamais en poste pour des années. Et tous les deux ou trois ans, ils doivent déménager, faire des cartons, et emménager dans de nouvelles maisons. Sarah et Russel, eux, ont décidé de vivre autrement pour vivre une vie sans dette ni hypothèque. Au lieu de déménager chaque fois, ils ont construit une tiny-house sur remorque qu’ils déplacent en fonction des affectations de Russel. Il leur suffit alors de « stationner » leur tiny-house sur la base dans laquelle il est affecté, sans jamais quitter son cocon familial. Une solution qui permet à toute la famille de garder ses marques, même en changeant de région… L’idée est pluôt géniale !

La maison container de Jamie et Dave

Construite à partir de deux containers maritimes, la maison de Jamie et Dave est également magnifique ! Un grand container de 40 pieds et un plus petit de 20 pieds forment l’ensemble de cette résidence atypique. Au départ, les propriétaires se sont lancés dans un simple projet de « bricolage », qui est presque devenu une œuvre d’art ! L’objectif du couple était de vivre sans dette, et la solution qui s’est imposée à eux, c’était cette maison container. Après une grave hémorragie cérébrale, Dave ne voulait pas abandonner l’idée d’être propriétaire. Mais surtout, il ne voulait pas s’endetter sur un crédit immobilier à long terme… Ils ont donc opté pour l’autoconstruction de leur maison container, et c’est plutôt très réussi !