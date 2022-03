Une maison construite avec 11 containers et des matériaux de récup’ coûte aujourd’hui 2 millions de dollars (avec plan)

Vous pensiez qu’une maison container ne coûtait pas très cher, qu’elle était construite à partir de deux ou cinq pièces ? La maison que vous allez découvrir casse tous les codes de ces petites habitations qui sont sensées être une alternative aux somptueuses villas de milliardaires ! Du côté de Vancouver, non pas au Canada, mais dans le comté de Washington, aux Etats-Unis, se trouve une maison qui a été conçue à partir de 11 containers maritimes… Cette hallucinante demeure est en vente pour 2 millions de dollars sur le site de Vancouver Container House. Nous vous offrons une petite visite guidée dans le cas où l’expatriation aux Etats-Unis est dans vos projets.

11 containers pour une maison de luxe

Si vous voulez de la couleur, vous allez en prendre plein les yeux. L’agente immobilière, Louise James, en charge de la vente, prévient que cette maison offre une surprise à chaque coin de pièce et elle n’a pas vraiment tort. Cette habitation, que le propriétaire actuel a voulue respectueuse de l’environnement, est l’œuvre d’Edward Merced. Elle mélange l’esthétisme du design asiatique, du design industriel et se dote d’une touche moderne et absolument unique en son genre. Cette maison a été construite en 2015 et se compose donc de 11 containers maritimes pour base. Il est d’ailleurs possible de les apercevoir sur les « ailes » de la maison. La surface totale est de 378 m² sur un terrain de 1620 m². Evidemment, le terrain environnant va avec la maison. Il est magnifique et offre une végétation digne d’un jardin des plantes : figues, kakis, grenades, kiwis… Le point central de cet immense jardin est un étang qui abrite des carpes Koi et qui est visible depuis n’importe quel endroit de la maison. La fosse de l’aquarium est également visible depuis un élégant bar, une pièce spécialement créer pour admirer les poissons.

Comment cette maison a-t-elle été construite ?

A la base, on trouve donc 11 containers d’expéditions qui ont été achetés d’occasion. Le propriétaire en a empilé certains, et accolé d’autres. Certains containers ont conservé leur aspect métallique mais s’ouvrent sur une ossature bois; la structure métallique sert alors de « volets » originaux. A l’intérieur, c’est un mélange de bois, de murs en béton et de larges fenêtres. Précisons que la plupart des matériaux et meubles qui font cette maison unique sont issus de la récupération et du recyclage. Sur le devant de la maison, une serre de verre a été ajoutée pour pouvoir y faire pousser des végétaux alimentaires, tropicaux etc.

Une petite visite de l’intérieur ?

Nous n’allons pas vous faire visiter toutes les pièces de cette maison, ce serait bien trop long, mais sachez qu’elle se compose en tout de quatre chambres, trois salles de bain, une véranda, une cuisine géante, et qu’elle coûte la modique somme de 7000€ par an en impôt foncier. Ajoutons à cela, l’étang de carpes, l’immense jardin… On ne sait pas si la puissante voiture allemande que l’on aperçoit à l’abri d’un pont que forme les containers est comprise dans le prix de vente de la maison ! Arrêtons-nous sur deux pièces de la maison, le salon et la salle à manger.

Dans le salon, le canapé a été installé dans le sol, et forme comme un îlot central devant lequel descend une magnifique cheminée suspendue. La décoration est soignée, mais minimaliste. L’immense baie vitrée donne une superbe vue sur l’extérieur et une verrière a été installée face au canapé et donne sur un patio.

Dans la salle à manger, trône une immense table en bois taillée dans un seul et même tronc d’arbre, à la forme asymétrique. On aperçoit une petite verrière en forme de hublot qui donne un aperçu de la pièce suivante. Au fond, un bar digne d’un grand palace pour accueillir les amis de passage. La salle à manger, qui se trouve dans le même espace que le salon, offre une vue plongeante sur ce canapé si original. N’est-elle pas magnifique cette maison ? Remarquez pour 2 millions de dollars, nous n’en n’attendions pas moins. Plus d’infos : vancouvercontainerhouse.com