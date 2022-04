Ce container de marchandises se plie comme un accordéon pour réduire l’espace, les couts et les émissions de CO2

Le transport de marchandises international se fait principalement dans des containers maritimes, et ces énormes monstres d’acier posent un problème de stockage lorsqu’ils sont en attente de chargement, ou pire, lorsqu’ils sont mis au rebut… Comment gagner de la place dans les centres de distribution, et désengorger les ports bondés de containers vides ? L’entreprise américaine Staxxon va peut-être pouvoir répondre à cette question, et surtout, trouver une solution pérenne à ce problème. Ils ont créé des containers d’expédition pliants qui permettent d’en ranger cinq en lieu et place d’un seul classique; gain de place et retour sur investissement garantis.

Lutter contre les trafics

Le container pliant n’est pas une nouveauté, il existe depuis 2014. Mais à cette époque, les containers de Staxxon avaient été retoqués par certains expéditeurs pour leur facilité à y insérer de la drogue: les tubes et les poutres de sécurité étaient en acier creux et permettaient donc d’y cacher des stupéfiants par ceux qui les manipulaient. Aujourd’hui, l’entreprise a remplacé les poutres creuses par des prototypes de poutres en acier qui sont scellées aux extrémités. Ils peuvent donc affirmer que, désormais, la drogue ne peut plus y être cachée. Les containers pliants pourraient être aussi une idée pour réduire la possibilité de contrebande d’armes et de trafics d’êtres humains, alors qu’il était facile de pouvoir le faire dans des containers vides.

Les containers pliants à l’essai

Après neuf prototypes réalisés et améliorés, les containers pliants Staxxon sont désormais certifiés par la Convention for Safe Containers, ce qui veut dire qu’ils peuvent être testés en conditions réelles. Staxxon devrait commencer la commercialisation en cette année 2022. Les essais, quant à eux, permettront aux entreprises de se rendre compte du gain de place et de temps pour les déplacer, mais également de la diminution du risque par rapport aux trafics. Tous les containers pliants pourront être déplacés avec les équipements déjà disponibles dans tous les ports du monde.

Un impact positif non négligeable

Lorsque les containers sont vidés, ils repartent donc à vide vers leurs centres d’approvisionnement. Ces grosses caisses d’acier prennent de la place sur les porte-containers, et coûtent évidemment beaucoup d’argent et de carburant. Un porte-container d’unités vides représente donc un gros manque à gagner pour les fournisseurs. Ce coût peut même se répercuter sur les prix de ventes des marchandises aux particuliers… Pouvoir mettre 5 containers au lieu d’un sur le même espace est donc un énorme gain financier pour les expéditeurs !

Et cela pourrait faire également baisser les prix sur certains produits ! De plus, il existe des containers qui, lorsqu’ils sont vides, ne peuvent pas être empilés, au risque de voir la pile s’effondrer et se perdre en mer… Il faut donc les expédier vides, dans d’autres containers à containers… Bref, une chose absolument inutile et couteuse. Staxxon estime que les containers pliants pourraient permettre d’éliminer 63 millions de tonnes métriques d’émissions de carbone par an ! Impressionnant ! L’entreprise espère que ses containers inonderont le transport maritime dès la fin de l’année 2023… Nous aussi d’ailleurs ! Plus d’infos : staxxon.com