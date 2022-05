Cette entreprise transforme les containers maritimes en serres hydroponiques et biologiques

Le conflit géopolitique qui se déroule actuellement en Europe provoque déjà des pénuries alimentaires dans le monde entier. Nous constatons déjà, après deux mois de conflit, que certains produits commencent à manquer… Si le conflit perdure et détruit aussi les récoltes de céréales des deux greniers à blé du monde, alors les pénuries pourraient entraîner des famines dans certains pays dépendants. Des solutions agricoles vont donc devoir être trouvées rapidement afin que les pays ne dépendent plus en totalité d’autres pays. Aux Etats-Unis, l’entreprise FarmBox Foods mise tout sur les fermes intérieures installées dans des containers. Avec ce procédé, elle vise à assurer un approvisionnement alimentaire durable. Présentation.

Le concept de FarmBox Foods

Que ce soit à cause de conflits ou des conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles, la crise mondiale de l’agriculture affecte des millions de personnes dans le monde. L’entreprise basée dans le Colorado utilise un concept d’agriculture intérieure basée sur la technologie pour apporter une source fiable d’aliments indispensables à notre alimentation. Depuis quatre ans, ils développent des fermes automatisées intégrées dans des conteneurs d’expédition. A l’intérieur, ils peuvent y cultiver des légumes-feuilles, des champignons, des herbes aromatiques ou encore poivrons et tomates… Mais ils peuvent aussi y faire pousser du fourrage pour le bétail. Leur mission se concentre sur l’installation dans ce que l’on appelle les déserts alimentaires; ils offrent aussi des denrées alimentaires pérennes aux populations locales, mais également des emplois !

Quel est ce système ?

Le système des FarmBox Foods peut être installé partout dans le monde, et notamment dans les endroits polaires comme l’Alaska par exemple, où les terres n’offrent aucune possibilité de culture de ces denrées. C’est un système hydroponique vertical breveté qui équipe les containers d’expédition transformés en fermes alimentaires. Ce système maximise l’espace de croissance et minimise la consommation d’énergie et d’eau. En combinant des tubes verticaux, des capteurs et une automatisation, ils sont parvenus à proposer un système autonome et modulable… Rappelons que, comme pour les maisons containers, ces énormes caisses de métal peuvent s’empiler et offrir plus d’espaces cultivables. En les équipant de panneaux solaires, elles deviennent également totalement autonomes en électricité.

Quels avantages pour ces fermes containers ?

Chaque container permet de produire environ 450 kilos de compléments riches en protéines par jour dans un espace clos et à l’abri des aléas climatiques et des attaques de rongeurs par exemple. Outre la facilité de culture, ce système utilise également 99% moins d’eau que les fermes traditionnelles, et peut même éliminer complétement l’utilisation de pesticides. Les containers de 30 m² chacun peuvent être empilés à proximité des zones peuplées, réduisant la distance d’approvisionnement pour ces populations, et le gaspillage alimentaire.

De plus, les cultures sont moins sujettes aux bactéries puisqu’elles poussent dans des environnements clos et aseptisés. “La véritable mission dans tout cela est de pouvoir nourrir le monde dans des endroits qui ne pourraient normalement pas produire de nourriture”, a déclaré Rusty Walker, PDG de FarmBox Foods. Finalement, les containers d’expédition mis au rebut offrent des solutions peu couteuses à de nombreuses problématiques… Maisons, piscines et désormais serres de plantation, il y a vraiment un filon à exploiter avec ces monstres de métal ! Plus d’infos : FarmBox Foods.