Une superbe et grande maison réalisée avec 5 containers de marchandises maritimes

Un container maritime est une énorme caisse métallique destinée aux transports de marchandises à travers les océans du monde entier; c’est sa fonction de départ. Mais, quand les containers neufs ou mis au rebut servent de matériaux de base à la construction d’une maison, cela donne parfois des habitations gigantesques… Avec cinq containers d’expédition, le cabinet d’architecture F9 Productions de Longmont Colorado a récemment achevé la conception d’une maison personnalisée innovante et unique en son genre à Breckenridge. Perchée sur d’énormes pieux, la maison container semble comme suspendue dans les airs, et elle vaut le détour. Présentation.

La conception de cette maison container

La maison de Breckenridge offre une surface de 150 mètres carrés environ. Elle a été réalisée grâce à cinq containers maritimes de 12 mètres de long chacun. Elle s’enrichit également d’une grande terrasse de 52 mètres carrés; pas mal pour les soirées estivales ! La terrasse a été construite de manière à créer un lien entre l’environnement naturel et le bâtiment. Les cinq containers ont été installés sur des pieux afin de surélever l’espace habitable. La maison en hauteur sert donc à créer deux immenses carports pour les voitures des propriétaires. La terrasse en L et en lames de bois dispose même d’un petit jacuzzi, et d’un grand espace détente. De plus, elle offre une vue imprenable sur les Montagnes Rocheuses.

Vue de l’intérieur

Outre l’immense terrasse, la maison du Colorado dispose de trois chambres, trois salles de bains, une cuisine, un immense salon et une grande salle à manger. Tous les espaces intérieurs sont spacieux et aménagés avec de grandes baies vitrées qui laissent pénétrer la lumière naturelle dans toute la maison. Des portes coulissantes en verre ont été placées sur les côtés des containers, et s’ouvrent sur la terrasse. Avec trois chambres, dont une suite parentale, la maison peut accueillir une famille de 6 personnes, voire 10 si l’on opte pour des lits superposés.

Pleins feux sur le salon

La pièce à vivre qui comprend le salon et la salle à manger vaut vraiment le coup d’œil… Nous sommes toujours étonnés de voir se dégager autant d’espace dans de si petites caisses métalliques. La salle à manger, située dans un angle de la pièce, offre une large table qui peut accueillir confortablement huit personnes. Quant au salon, qui se trouve dans le prolongement de la salle à manger, on y trouve un canapé blanc qui peut accueillir une dizaine de personnes ainsi que deux fauteuils confortables. L’écran est si grand que l’on doit probablement pouvoir transformer cette pièce en salle de cinéma ! La décoration est soignée et épurée, et de multiples fenêtres ou baies vitrées bordent tous les murs de cette pièce !