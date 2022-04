Une famille de 6 personnes a tout abandonné pour vivre dans une Tiny-House

Aux Etats-Unis, les jeunes gens qui souhaitent poursuive leurs études sont, la plupart du temps, obligés de contracter des prêts étudiants qu’ils mettent des années à rembourser. Une fois les diplômes obtenus, ces gens fondent une famille, et contractent un nouveau crédit pour acheter une grande maison. Et le prêt étudiant s’éternise… Un couple avec quatre enfants a trouvé un moyen original pour rembourser ses dettes. Ils ont revendu leur maison pour emménager dans une tiny-house. Un changement de vie choisi et assumé, pour se débarrasser de toutes contraintes financières ! Et c’est vers une grande tiny-house que le couple s’est tourné. Adieu les loyers à payer chaque mois et les mensualités, leur vie a totalement changé, et leur tiny-house est magnifique !

L’extérieur de la Tiny-house

L’extérieur de la maison de Katrina et Kyle Christianson à Durango (Colorado) ressemble à une maison container… Le couple a choisi de barder l’entrée de bois et de laisser l’aspect métallique de chaque côté du bardage. Il y a une petite entrée avec quelques marches pour pénétrer dans la maison et une immense fenêtre juste à côté de la porte d’entrée.

L’intérieur de la Tiny-house

A l’intérieur, les propriétaires ont imaginé des meubles qui répondent à leurs besoins essentiels. Par exemple, l’évier de cuisine est tout simplement immense. Mais ce n’est pas anodin puisqu’il sert aussi de baignoire pour les bébés de la famille. Rien n’est plus encombrant qu’une baignoire d’enfant, et dans un si petit espace, l’idée est plutôt bien trouvée ! Ils ont choisi un mobilier moderne et de couleur gris foncé pour la cuisine, et disposent de tout l’électroménager nécessaire…

Pour eux, choisir une tiny-house ne signifiait pas forcément vivre sans confort, et c’est plutôt réussi… Pour les chambres, ils ont choisi de faire des pièces communicantes. Ainsi la chambre parentale communique avec celles de leurs enfants afin de rendre l’éducation plus simple et d’instaurer un dialogue et une complicité qu’ils n’avaient pas auparavant !

Quels changements cette maison leur a-t-elle apportés ?

Pour la maman de quatre enfants, cette maison expressément aménagée pour sa famille lui a rendu le métier de parent plus facile. Elle explique que vivre dans un petit espace n’est pas aisé mais que, finalement, cela lui a permis d’être une meilleure maman… Le petit espace dont il dispose permet aux parents d’avoir toujours un œil attentif sur leur progéniture, sans pour autant être obligés de les surveiller constamment… Quant aux enfants, la maman affirme qu’ils adorent leur petite maison, leurs petites chambres et qu’ils sont bien plus heureux que dans leur ancienne maison où la fratrie était espacée dans chaque pièce ! Le bonheur est parfois simple comme une petite maison non ?