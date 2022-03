Tiny House : cet habitat léger de 15 m², à mi-chemin entre la maison et l’atelier d’artiste, ne coute que 16 000€

Les tiny houses sont partout et sont devenues en quelques années une tendance très à la mode… Est-ce à cause des différentes périodes d’isolement imposées, des difficultés à obtenir un crédit immobilier ou une simple envie d’un retour aux sources ? On ne sait trop comment l’expliquer, mais les tiny houses séduisent tous les publics, pour tous les âges… Certains les construisent même pour leurs aînés, afin de les garder près d’eux et de leur éviter la vie en maison de retraite ! De l’autre côté de la Terre, en Nouvelle-Zélande, il existe une émission qui se consacre à des tiny houses originales. Le programme fait un véritable carton et avait, il y a quelques temps, été diffusé en France sous le nom de Tiny House : Mini maison à emporter. Si vous suivez l’émission Living Big In A Tiny House, vous avez peut-être vu Bryce Langston, le présentateur, se balader dans celle de Brett Sutherland, un Néo-zélandais, sculpteur sur os et tatoueur de métier… Sa petite maison totalement hors réseau offre une surface de 15 m² seulement. Présentation.

La petite maison de Brett Sutherland

Aujourd’hui, les petites maisons sont de tous styles, de toutes tailles et parfois très surprenantes. Avec ses 15 mètres carrés et complètement hors réseau, celle de Brett Sutherland est un véritable petit trésor de maison. Elle se dote d’éléments de conception unique et ne lui aurait coûté que 14 000€ environ. Au départ, construite dans le jardin des parents du jeune homme, elle devrait bientôt entamer son voyage vers Auckland où Brett souhaite s’installer. Cette petite maison moderne est remplie de trésors que le jeune homme, un brin baroudeur, a déniché au rythme de ses différentes aventures.

Une maison « atelier d’artiste »

On sait que les tiny houses sont très souvent transformées en studio de jardin, ou en bureau pour télétravailler. Brett, lui, a choisi de l’habiter mais également d’y installer son atelier d’artiste pour s’adonner à son métier de sculpteur sur os. Sa maison, il l’a construite tout seul, pour ne pas avoir à s’endetter ou à hypothéquer un bien. L’homme était marin et avait déjà construit ses catamarans. C’est donc tout naturellement qu’il s’est lancé dans l’autoconstruction de sa « mini » tiny house ! Il explique que puisqu’il était déjà habitué à un style de vie réduit, la transition n’a pas été si difficile, mais finalement, c’est ce que la vraie liberté signifie pour lui. De plus, il était habitué à vivre sur un bateau, donc, pour lui, sa maison de 15 m² est immense !

Petite visite guidée de la demeure

Le jeune homme utilise uniquement des matériaux récupérés pour sa petite maison. Il a, par exemple, installé un réservoir d’eau flexible caché sous un lit d’appoint qui sert aussi de banquette. Pour gagner de l’espace, il a utilisé les passages de roues de sa remorque en disposant au-dessus un bureau; ainsi, le passage devient un repose-pied. Pas bête ! Mais sa fierté, c’est la mezzanine, sa chambre à coucher à laquelle il accède par un escalier incurvé conçu pour qu’il y ait une ventilation croisée, afin de laisser entrer l’air frais quand il dort ! Pour l’électricité, il a installé des panneaux solaires qui suffisent en totalité pour sa consommation… Le moindre espace est utilisé et finalement, elle paraît presque grande sa maison de 15 m² !

Les plans disponibles à la vente

Grâce à sa conception efficace et intelligente, la tiny house de Brett est une véritable source d’inspiration, et si vous souhaitez construire votre propre version, le jeune homme a mis en vente les plans de son œuvre. Il précise sur son site internet : “J’ai dessiné les plans de ma Tiny House et, en plus de la rédaction d’un guide de construction et de 70 photos de développement à titre de référence, ils sont disponibles à l’achat. S’il vous plaît, contactez-moi si vous êtes intéressé à acheter mes plans.” Découvrez la vidéo de la maison de Brett Sutherland, ainsi que son site Internet d’artiste sculpteur et tatoueur. Suivez aussi la célèbre émission sur le site Living Big A Tiny House ou sur Facebook.