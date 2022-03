Tiny House IKEA : comment acheter la maison et reproduire la décoration du modèle de démonstration (avec plans)

Avec l’explosion des demandes de tiny-house partout dans le monde, on peut se demander pourquoi le géant suédois ne vend pas encore ce genre de maisons… Spécialiste des matériaux durables, du bois et avec une image très axée sur l’écologique, ce pourrait être une aubaine pour IKEA ! Rassurez-vous, ils ont déjà conçu une adorable tiny-house, mais, pour le moment, elle se destine à sensibiliser les clients à la vie dans un espace minimaliste ! En s’associant à Vox Media et Curbed, IKEA a conçu une charmante tiny de 17 m² sur la base d’un modèle existant. Elle n’est donc pas encore en vente, mais il existe pourtant un moyen de la reproduire. Explications.

La Tiny House par IKEA

Pour le moment, il est seulement possible de visiter la tiny-house IKEA en ligne. Si vous allez y faire un tour, vous verrez qu’elle est évidemment 100% aménagée avec des meubles et accessoires de la marque suédoise. Cette tiny-house a été créée par Vox Creative et Curbed pour IKEA et c’est une première pour l’enseigne. A l’évidence, l’accent a été mis sur l’optimisation de l’espace… Aménagements, rangements ingénieux, l’enseigne souhaite à tout prix démontrer qu’on peut vivre confortablement n’importe où dans le monde, sans posséder une villa de 250 m² ! IKEA explique que cette tiny-house a été imaginée pour “mieux éduquer et inspirer les consommateurs à introduire la durabilité dans leur propre vie”. La marque souhaite ancrer dans l’esprit de ses clients qu’aujourd’hui, les grandes maisons sont devenues inutiles, que l’on peut se satisfaire d’un espace minimaliste et y vivre confortablement.

A l’intérieur c’est comment ?

Evidemment, côté accessoire et ameublement, tout est Made In IKEA et c’est un peu normal. Dans cette tiny-house, on entre directement dans le coin cuisine aménagée avec une table de cuisson face à un comptoir en bois qui sert de table pour le repas. Juste après la cuisine, on retrouve le coin salon, avec d’un côté un canapé confortable qui donne sur une immense baie vitrée; face au canapé se trouve un meuble de rangement. Enfin, dans le fond de la tiny, on aperçoit le coin nuit qui peut accueillir deux personnes… L’espace est certes vraiment restreint, mais aménagé de sorte à ce que ce ne soit pas une contrainte, mais plutôt un avantage.

Recycler d’abord, et acheter uniquement si nécessaire !

Même si le but d’IKEA est tout de même de vendre des produits, l’enseigne préconise d’abord le recyclage et la rénovation de ce que l’on possède déjà. Abbey Stark, responsable senior du design d’intérieur chez IKEA aux États-Unis qui a personnalisé cette Tiny Home, convient qu’il n’est pas forcément nécessaire d’acheter de nouveaux meubles pour décorer son intérieur… Et qu’il suffit parfois de retaper un meuble ou d’ajouter quelques plantes vertes pour adopter un mode de vie plus durable !

Keesson, l’un des responsables de Curbed explique, quant à lui : “Vous n’avez pas besoin d’acheter des choses pour vivre de manière plus durable – jetez un œil à ce que vous possédez déjà et voyez comment cela peut vous aider de différentes manières » Une table d’appoint ne pourrait-elle pas servir de table de chevet ? Un vieux meuble en bois ne pourrait-il pas être transformé en coffre de rangement ou de salle de bain ? Il faut penser recyclage avant de penser à acheter neuf, et cet adage est valable pour toutes les pièces de la tiny !

Le châssis et la coque disponibles à la vente

Comme nous vous l’avons indiqué, la tiny-house n’est pas en vente dans les magasins IKEA. En revanche, vous avez tout le loisir de la reproduire grâce au constructeur… Cette tiny a été conçue pour le projet IKEA Tiny Home Project. Pour réaliser la structure, ils ont fait appel à Vox Creative, Curbed, ainsi qu’un constructeur de tiny écologiques, Escape. Pour la conception, c’est le modèle VISTA boho XL qui a été revisité et aménagé par et pour IKEA. Le modèle proposé par Escape est en vente sur le site de la marque au prix de 51200€. Pour ce prix, vous disposerez donc d’une tiny-house de 9 mètres de long (avec attelage) sur 2.5 mètres de large et 3 mètres de haut. Avec un poids de 4.4 tonnes, elle impose tout de même un permis BE pour pouvoir la déplacer. La remorque est également comprise dans le prix de base, et réalisée sur mesure. Elle est traitée anti rouille, avec un plancher en acier isolé. Plus d’une vingtaine d’options sont disponibles dès la conception, ce qui fera évidemment grimper le montant de la facture finale. Le seul bémol étant que nous n’avons pas trouvé d’indication sur une livraison possible en France !

Des conseils pour la décorer façon IKEA

Le partenaire Curbed détaille ici tous les meubles et accessoires de la marque suédoise pour aménager votre tiny-house. On peut y trouver des meubles sur roulettes, que l’on peut donc déplacer comme on le souhaite, ou des étagères suspendues qui permettent un gain de place considérable. Certains propriétaires partagent leurs idées de décoration et d’ameublement, tous réalisés avec des produits IKEA. Il est vrai que les matériaux utilisés par l’enseigne collent parfaitement avec un mode de vie en tiny… Fabienne, est une propriétaire de tiny-house et elle a choisi IKEA pour la totalité de son intérieur ! Sa petite maison offre une surface un peu plus grande que celle pensée pour IKEA puisqu’elle a 25 m² à sa disposition; à l’intérieur, le bois clair illumine les pièces de cette superbe tiny-house ! Située en Suisse, la tiny-house de Fabienne est un rêve qu’elle réalise : se débarrasser de tout le superflu et ne conserver que le nécessaire !

Quelques idées d’aménagement intérieur

Le site Curbed donne des pistes pour organiser son intérieur avec des produits IKEA, tout en conservant un maximum d’espace. Par exemple, dans la cuisine, il est conseillé de choisir une table à double abattant, qui permettra d’accueillir jusqu’à 4 personnes. Le modèle NORDEN, vendu 199€ semble parfait pour une tiny-house: l’un des battants peut se plier ou se déplier et elle dispose d’un pied central qui offre trois tiroirs de rangement. Une idée pratique pour gagner de l’espace sans sacrifier le confort et la convivialité ! Pour les rangements, Curbed conseille les produits de la gamme BROR et notamment des étagères ou meubles à roulettes, qui peuvent s’incruster partout, et changer de place en fonction de vos besoins. Vous pouvez retrouver tous les conseils d’ameublement et de décoration proposés par Curbed ici. Un jour, il sera peut-être possible d’acheter directement chez IKEA une tiny-house aménagée et clé en main… En attendant, seule la visite virtuelle est possible, mais cela donne déjà une superbe idée de ce que l’on peut faire avec des meubles et de la décoration durable assez bon marché !