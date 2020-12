Tiny-House : il est désormais possible d’acheter la maison sur roues IKEA

On sait le géant de l’ameublement suédois très concerné par les questions environnementales, et ce, depuis très longtemps. Il n’est donc pas étonnant de voir débarquer IKEA dans l’univers des Tiny-Houses ! IKEA dans le monde, c’est le must de la décoration aux inspirations scandinaves, tons naturels et matières brutes.

Les meubles prêts à monter d’IKEA ont fait la renommée de l’enseigne suédoise. Et évidemment la Tiny-House personnalisée par IKEA est aussi élégante que l’on pouvait s’y attendre… Et fidèle à ses valeurs, la maison sur roue d’IKEA se veut durable tout en conservant le luxe et le confort d’un intérieur douillet.

La tiny-house d’IKEA a été initiée dans le cadre de l’IKEA Tiny Home Project. Fabriquée en collaboration avec Vox Creative, Curbed, et un constructeur de mini-maison, elle est évidemment et avant tout écologique. Escape, c’est le créateur des tiny-houses Traveler XLS. Et c’est donc le modèle VISTA boho XL qui a été revisitée pour IKEA.

A l’intérieur, on retrouve une décoration dans le plus pur style scandinave… Alternance de coloris clairs et foncés, bois, tapis et plaid… Tout est fait pour qu’elle soit fonctionnelle mais qu’elle offre suffisamment d’espace à vivre. Et évidemment elle respecte le principe originel de la tiny-house puisqu’elle est directement sur remorque… Il suffit de l’accrocher pour déménager !

Pour coller parfaitement aux valeurs d’IKEA, la mini-maison a été dotée de panneaux solaires, de toilettes à compostage et d’un système d’alimentation d’eau chaude à la demande. Pour que les potentiels acheteurs puissent se faire une idée précise du résultat, la Tiny-House d’IKEA peut se visiter en ligne.

Elle est également personnalisable en ligne, on peut choisir meubles et bibelots vendus par IKEA. La construction de la Tiny-House IKEA prend environ 60 jours et le prix débute à 47 550 dollars (38800€).