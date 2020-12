IKEA : la livraison en vélo cargo pour réduire son empreinte carbone

Avec un chiffre d’affaires s’élevant à plus de 38 milliards de dollars en 2018, IKEA est une référence dans le domaine des ventes de mobilier et objets de décoration. Compte tenu de l’importance de son activité, l’enseigne livre chaque jour des milliers de colis pour honorer les commandes de ses clients. Cela implique bien évidemment la mise en œuvre d’un important moyen humain et d’une grande flotte de véhicules.

Et qui dit transport, dit émission de gaz à effet de serre. Heureusement, grâce à la propulsion électrique, cette considération a maintenant changé. Conscient des enjeux du transport « vert », IKEA a ainsi rejoint le programme EV100 en 2017. Il s’agit d’une initiative réunissant des sociétés disposées à convertir leur flotte à l’électrique.

Un objectif « zéro émission »

Pour consolider cette prise de position, le géant suédois de l’ameublement a défini un objectif « zéro émission » pour 2025. Cela concerne en particulier les livraisons à domicile. Pour l’heure, Ikea a déjà commencé à déployer des efforts allant dans ce sens sur 19 marchés. Cependant, Angela Hultberg, responsable de la mobilité durable chez Ingka Group, la maison-mère d’Ikea, estime que le chemin est encore long. Elle recommande ainsi la mise en œuvre d’une solution qui nécessite moins de technologie que les voitures électriques, notamment l’utilisation de vélos cargos.

Chaque branche d’Ikea est libre de choisir la solution qu’elle juge la mieux adaptée aux besoins de sa clientèle. Ainsi, comme l’affirment nos confrères d’Europe.fr, Ikea Allemagne met à la disposition de ses clients des remorques électriques que ceux-ci peuvent réserver au travers d’une application. Conçus pour s’adapter à différents contextes d’utilisation, ces véhicules peuvent aussi être attachés au vélo du client ou tractés à pied.

Une solution qui convient aux enseignes implantées dans les zones urbaines

En ce qui concerne les vélos cargos, ils sont principalement destinés à être utilisés dans les magasins-entrepôts d’Ikea situés en plein cœur des villes, comme celui de Paris Madeleine. En recourant à ce mode de transport pour livrer les commandes, la firme suédoise espère non seulement réduire ses émissions de CO2, mais aussi augmenter la vitesse des livraisons grâce à la capacité de ces engins à se faufiler dans les embouteillages.

Pour mettre en œuvre cette nouvelle approche, Ikea a conclu un partenariat avec un opérateur VTC et Olvo.