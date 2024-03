Blue Steel : un incroyable vélo électrique sans rayons ni moyeux, tout droit sorti d’un film de science fiction

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de noter que cet engin qui allie modernité et look rétro n’est pas un vélo en soi. Dénué de pédales, il peut aussi être considéré comme une moto, d’autant plus que pour le conduire, on doit se mettre dans une position assise pas totalement confortable. Bref, on peut dire que le Blue Steel se situe à mi-chemin entre une bicyclette et une mobylette électrique de type chopper. Quoi qu’il en soit, son designer, le Youtubeur américain Christopher Terpstra, basé dans l’Illinois, a encore une fois réussi à nous impressionner avec cette création pour le moins originale.

Construit à partir d’éléments récupérés

Il faut savoir que le designer n’en est pas à ses débuts dans l’univers du DIY. Titulaire d’un diplôme en design industriel délivré par le Milwaukee Institute of Art & Design, il a fait parler de lui il y a quelques années pour avoir créé un skateboard tout-terrain électrique à quatre roues directrices. Récemment encore, en décembre 2023, il a dévoilé un grand bi électrique dont la roue avant fait l’impasse sur les rayons et le moyeu. Le Blue Steel reprend ce concept avec des roues avant et arrière complètement dénuées de rayons et de moyeux. Pour parvenir à un tel résultat, Christopher Terpstra a investi une dizaine de dollars dans une bicyclette Schwinn datant des années 60 – 70 pour construire certains éléments de son deux-roues.

Un moteur central de 2 kW

Le géo trouvetou a notamment repris le guidon, le tube de direction, les jantes et une partie de la fourche du vieux vélo pour construire le sien. Pour maintenir les roues en place, le vidéaste a utilisé le même système que celui de son grand bi électrique, à savoir un ensemble de trois rouleaux en nylon encastrés dans la jante. Pour l’entrainement, deux rouleaux supplémentaires sont prévus. En effet, le Blue Steel avance grâce à un mécanisme de transmission par friction. La roue arrière est entrainée par un moteur central de 2000 watts. La batterie de 20 V/48 Ah est quant à elle intégrée dans un boitier en acier avec des parois en polycarbonate situé sur la partie centrale du cadre. Translucide, celui-ci est éclairé de l’intérieur par des LED bleues. Ce compartiment renferme également les commandes électroniques.

Une vitesse de pointe élevée

Par ailleurs, le vélo DIY au look futuriste est doté d’amortisseurs hélicoïdaux à l’avant et à l’arrière. Chacun offre environ 76 mm de débattement. Il aura fallu près de 400 heures de travail pour créer le Blue Steel. D’après Christopher Terpstra, le projet lui a coûté au total 975 dollars (~899 €). Le deux-roues pèse environ 59 kg. Malgré ses roues dépourvues de moyeux et son mécanisme d’entrainement rudimentaire, il est capable de rouler à près de 50 km/h ! Pour plus d’informations, vous pouvez retrouver la première partie de sa vidéo ici.