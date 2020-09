Reevo Bikes, un étonnant vélo électrique avec des roues sans moyeux ni rayons

Doté d’un design époustouflant et avant-gardiste, le Reevo se veut être le vélo électrique du futur. Son concepteur, la start-up Beno Technologies, s’est soucié des moindres détails afin de rendre le VAE encore plus attractif et unique. À commencer par les roues qui ne comportent ni moyeux ni rayons.

En fait, au lieu de s’appuyer sur un moyeu central et sur des rayons, le pneu tourne sur un roulement le long de la jante fixe. Cette dernière peut même servir d’espace de rangement. Beno Technologies a prévu un système qui permet d’y accrocher une sacoche. Mais ce ne sont pas les seuls aspects futuristes du Reevo.

Un système antivol avancé

Avant d’aller plus loin, il convient d’abord de noter que malgré son look proche de celui d’un VTT, le Reevo Bikes est uniquement conçu pour un usage urbain. Justement, étant donné le risque élevé de vol en ville, Beno Technologies avance que son vélo électrique bénéficie d’un système antivol « à triple barrière impénétrable ». Le guidon comporte à cet effet un lecteur d’empreintes digitales. Un cadenas électrique vient s’y ajouter. Ce dernier se trouve dans le cadre, hors de portée des pinces coupantes.

Par ailleurs, la start-up a prévu une puce GPS qui, grâce à une application, permet à l’utilisateur d’établir un périmètre de géorepérage. De cette façon, il sera possible de suivre sur son téléphone tout déplacement du vélo dans une zone définie.

Crédit photo : Reevo

Le Reevo Bikes est doté d’un éclairage LED 800 lumens. Intégrés aux roues, le phare et le feu arrière s’allument et s’éteignent automatiquement grâce à un capteur de luminosité. Sa fourche monobras qui se fixe sur son cadre monobloc fait aussi partie des caractéristiques notables du vélo à assistance électrique.

Une batterie de 48V

Peu de détails techniques ont été partagés par Beno Technologies. On ignore ainsi l’autonomie. Néanmoins, le Reevo est alimenté par une batterie de 48V. Trois heures de charge sont nécessaires pour restaurer la capacité totale. Contrairement à la version américaine qui sera dotée d’un moteur électrique de 750 watts, celle destinée au marché européen aura une puissance de 250 watts.

Le prix reste un grand mystère, et ce, en dépit du fait que les précommandes seront bientôt ouvertes. En attendant, le constructeur propose actuellement une remise de 40 % à ceux qui s’y inscrivent.