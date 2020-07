Bordo 6000A ABUS : test de l’antivol de vélo pliable avec alarme

Le vélo est un mode de transport économique, écologique et bon pour la santé. Nous sommes d’ailleurs de plus en plus nombreux à l’avoir adopté que ce soit pour le loisir ou pour se rendre sur son lieu de travail.

C’est également le moyen de transport le plus rapide pour se rendre d’un point A à un point B dans les grandes agglomérations. Il n’est donc pas étonnant qu’au fil des années le vélo soit devenu incontournable.

Seulement voilà, qu’ils soient « classiques » ou électriques, les vélos sont de plus en plus volés. Selon les chiffres officiels (datant de 2015), environ 500 000 vélos sont volés chaque année en France, et seulement 10 % d’entre eux sont retrouvé et rendu à leurs propriétaire (quand on arrive à les identifier).

Malheureusement, il n’existe pas de solution « miracle » pour protéger son vélo à 100%. A moins de le stocker dans un coffre-fort, aucune protection n’est infaillible sur la durée. C’est pour cela qu’il est fortement déconseillé de les laisser « dormir » dans la rue toute la nuit. Il existe pourtant quelques astuces et accessoires pour prévenir les vols d’opportunité. L’antivol est l’un d’entre eux.

Après notre test du ABUS Bordo 6400 réalisé par Fabrice en 2017 nous allons vous présenter aujourd’hui l’ABUS Bordo 6000A. Abus est une marque allemande réputée offrant une large gamme innovante de solutions de sécurité depuis 1924. L’antivol nous a été gracieusement offert par la boutique LeCyclo.com, le spécialiste des accessoires vélo sur internet. Mais trêve de blabla, voici notre test complet (et objectif) sur cet antivol.

Déballage et Design :

Le Bordo 6000A est livré dans un petit carton bleu. Il est fourni avec un étui, un jeu de deux clés ainsi qu’une sangle métallique d’accroche. Le produit est livré sans notice, mais celle-ci est disponible en ligne. L’antivol pèse à lui seul près d’ 1,4 kg et mesure 90 cm de longueur pour 5 mm d’épaisseur.

Installation

Comme je vous le disais un peu plus haut, pas de notice dans l’emballage. En même temps, celle-ci n’est pas vraiment nécessaire tant l’installation est simple. En effet, il suffit de le fixer grâce aux vis standard disponibles sur la majorité des vélos. Si vous ne disposez pas de ce système d’attache, il est possible de le fixer en utilisant la sangle métallique. Pour notre part, nous avons utilisé les deux systèmes de fixation pour les tester.

Il est également possible que les vis disponibles sur votre vélo soient un peu trop courtes, car l’étui est un peu épais. Nous avons rencontré « ce petit problème » avec un VTC MBK que nous avons utilisé pour réaliser ce test. Le marchand de vélo à proximité de nos bureaux nous en gentiment offert deux légèrement plus longues. Quant à la sangle, il suffit de « l’enrouler » autour d’un tube et de la serrer en utilisant la vis centrale.

Un antivol à alarme

Le Bordo 6000A est équipé d’une alarme « intelligente » permettant de sécuriser son vélo « en donnant l’alerte aux promeneurs en cas de tentative de vol« . Intelligente car celle-ci est capable de différencier une simple vibration ou une variation de position (elle émettra alors quelques bips d’avertissement) d’une réelle tentative de vol. Elle diffusera dans ce cas un son de 100 décibels pendant une durée de 15 secondes. De quoi calmer les plus audacieux… Quant au boitier, il est protégé par une coque en silicone. Le cylindre ABUS Plus est certifié « à l’épreuve de toutes les techniques d’ouverture fine type crochetage« .

Fiche technique

Modele 6000A/90

Marque Abus

Type Antivol U avec alarme

Pliable

Poids 1450 g

Couleurs Noir

Materiau Acier cémenté

Longueur 900 mm

Information complémentaire Dimensions pliées : 24 x 7 x 4,5 cm

Dimensions Antivol plié : 24 x 7 x 4,5 cm

Type de fermeture A clefs

Alarme 100 db

Niveau de sécurité Niveau 4 :

– Sécurité optimale

– Protection principale

– Sécurité optimale – Protection principale Epaisseur d’articulation 5 mm

Fourni avec Housse de rangement

2 clés

Note de securite Marque Niveau 10 – Abus

Référence (SKU) ABUAN18001

Conclusion

L’antivol Bordo 6000A ABUS est un produit un peu lourd mais concrètement, c’est le prix à payer pour disposer d’un système fiable et résistant. L’étui (à pinces) est très bien pensé et l’installation très simple à réaliser. Son envergure de 90 cm est également très pratique pour attacher son vélo à du mobilier urbain.

Quant au prix, vous devrez débourser 129,99€ sur lecyclo.com pour cet antivol. Un petit investissement certes, mais clairement indispensable si l’on dispose d’un vélo haut de gamme ou un vélo électrique…

https://youtu.be/rGdYlQuBtKs