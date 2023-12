BeTriton dévoile une nouvelle version de son vélo électrique qui se transforme en bateau et en camping-car

Pour s’adapter aux attentes et aux besoins des consommateurs, les entreprises doivent faire évoluer constamment leur offre. L’entreprise BeTriton (ex Z-Triton) a notamment cette même vision. Au début, son fondateur Aigars Lauzis n’était pas sûr que sa solution de mobilité innovante de type micro-véhicule amphibie serait un jour mis sur le marché. Mais en 2022, son entreprise a pu lancer la version originale Z-Triton, une minicaravane électrique qui peut être convertie en bateau, fournie aux clients sous forme de kit d’auto-assemblage.

Ensuite, elle a développé la version Z-Triton 2.0, adaptée aux amateurs de vélo. Livrée entièrement montée, cette solution trois-en-un combine un e-trike, une minicaravane et un bateau électrique doté d’un cockpit rigide. Et dernièrement, l’entreprise a conçu la version améliorée « BeTriton Trailer » pour améliorer l’expérience des cyclistes sur la route. Celle-ci serait plus flexible et plus facile à manier, car elle peut aisément être remorquée par un vélo électrique standard. Dans cet article, nous vous proposons notamment de découvrir ce petit véhicule amphibie tractable.

Quel est l’intérêt de cette nouvelle conception ?

Aujourd’hui, BeTriton possède une gamme de trois modèles de micro-véhicule amphibie (Mini, Full et Trailer) répondant aux différents besoins et profils des clients. L’entreprise met en avant sa dernière version sous forme de remorque, qui permet aux vacanciers de combiner cyclotourisme et navigation de plaisance en un seul voyage. Ce modèle BeTriton Trailer peut être attelé au vélo à assistance électrique dont disposent déjà les utilisateurs.

D’après le fabricant, le coût de cette version sans aucun matériel de vélo intégré est moins élevé que son prédécesseur avec vélo électrique intégré. En effet, le modèle tractable est actuellement vendu à partir de 9 900 €, contre 17 900 € pour l’autre modèle. En outre, il mesure 4,5 m de long (14,8 pieds), ce qui permet aux vacanciers de profiter d’un espace plus grand par rapport aux autres caravanes automobiles similaires. De plus, il possède un poids plus léger (140 kg, sans les batteries de propulsion marine).

Quelles sont les caractéristiques de la remorque BeTriton ?

Ce micro-véhicule amphibie et camping-car tractable affiche une charge utile de 160 kg. Il peut donc accueillir deux adultes ou un adulte et un enfant, deux batteries de propulsion marine, des vêtements et d’autres objets essentiels pendant les vacances. Après les randonnées à vélo, le cycliste peut détacher rapidement la remorque, qui doit être pivotée de 180 degrés pour la transformer en bateau. La petite embarcation est dotée d’un moteur électrique d’une puissance maximale de 2,15 kW. Les trois roues peuvent être pliées ou retirées en quelques minutes. Ce bateau a une configuration à double batterie afin que les utilisateurs puissent profiter d’une meilleure autonomie. Chaque batterie possède une capacité de 1,4 kWh avec une autonomie jusqu’à 12,5 km. Outre cela, le BeTriton Trailer peut flotter avec une charge maximale de 260 kg (voyageurs, batteries, animal de compagnie et matériel utile durant la navigation). Il peut naviguer à une vitesse maximale modérée de 8km/h.

La nuit, les vacanciers peuvent dormir dans la petite caravane dotée d’un plancher confortable de deux places (97 x 210 cm). En option, il est possible de commander un matelas de couchage. La bâche de cockpit en PVC avec une armature en aluminium peut être installée pour se protéger des intempéries. Cette remorque innovante est aussi équipée d’un éclairage intérieur à quatre broches, de deux chargeurs USB (type A et type C) et de deux jacks. Elle comporte un ou deux sièges réglables et amovibles. Plus d’informations : Betriton.com. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .