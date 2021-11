QTvan : voici la plus petite caravane tractable au monde

Lors de départ en vacances, de plus en plus de français se laissent séduire par la caravane comme moyen de logement. Facilement tractable, elle est le moyen le plus efficace de pouvoir emmener sa « maison » partout. Les caravanes offrent tout le confort nécessaire pour passer de belles vacances. Différents modèles existent, des plus petites au plus grandes en passant par les plus high tech. Récemment, une nouvelle caravane à fait son apparition sur le marché. Cette dernière fut notamment inscrite dans le livre Guinness des records du monde en 2015. Et voici pourquoi !

Conçue par Yannick Read en collaboration avec l’association de transport environnemental du Royaume-Uni (ETA), la QTvan est la plus petite caravane tractable au monde. Mesurant seulement 2,39m de long pour 1,53m de haut, cette minuscule remorque a de quoi battre des records. Quant à son nom, il est tout aussi étonnant que sa taille ! QTvan s’inspire des trois passe-temps préférés des Britanniques. Nous le savons tous, les Anglais adorent faire la queue, boire du thé et surtout, le caravaning.

La plus petite caravane tractable du monde

L’idée de concevoir une caravane aussi petite est très anecdotique. En 2011, lors du mariage du prince William et de Kate Middleton, trouver un bon endroit pour assister à la cérémonie était essentiel. C’est alors que Yannick Read et l’ETA ont eu l’idée de développer une petite remorque. Son avantage est qu’elle peut facilement se tracter à l’aide d’un scooter, ou même d’un vélo. Mais ce n’est pas tout !

D’abord conçue pour obtenir la meilleure vue sur la cérémonie des jeunes mariés, elle est aussi équipée de tous les équipements de base, ce qui permet de pouvoir faire la queue confortablement lorsque vient la nuit.

La QTvan, petite par sa taille mais grande par ses équipements

Dans cette minuscule caravane, tous les équipements nécessaires à notre confort sont présents, et même bien plus… En effet, la QTvan est dotée des équipements nécessaires tels qu’un lit double, des étagères, un réveil, une bouilloire… Mais afin de pouvoir passer un agréable moment, cette “mini maison” se compose également d’une télévision 19 pouces ainsi que d’un minibar. De quoi pourrait-on rêver de plus ?

En plus des équipements de base, la QTvan offre un large choix d’options. En effet, les propriétaires peuvent ajouter différentes fonctionnalités: des panneaux solaires qui se placent sur le toit de la caravane; un avertisseur sonore, un rétroviseur extra-large, une antenne parabolique, une console de jeu,… Et comme si cela ne suffisait pas, l’installation d’un chauffage central et d’un porte-bagages externe est possible.

En ce qui concerne son alimentation, elle s’effectue via un branchement ou une batterie de 240 V lui donnant une autonomie de 48 km/h. Son prix quant à lui, reste très abordable: la QTvan est disponible à 6 521 € comme prix de base, sans option supplémentaire. Cette mini caravane est donc le moyen idéal pour camper. Confortable et pratique, la QTvan requiert toutes les compétences pour vous faire passer d’agréables moments !