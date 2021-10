Ce cabinet d’architecte transforme de vieilles semi-remorques en caravanes luxueuses (avec plan)

En France et dans le monde, le transport routier représente 89,1 % du transport terrestre hors oléoducs, 9% pour le transport ferroviaire et 1,9 % pour le transport fluvial (Source Donnés et Études Statistiques).

Et, comme les containers maritimes qui servent aujourd’hui de base pour des maisons écologiques, les remorques des camions pourraient bientôt devenir de nouveaux habitats.

Il est vrai que ces immenses remorques offrent un espace conséquent, qui, bien agencé, pourrait largement faire office d’habitation; c’est en tout cas ce qu’ont dû penser les concepteurs du premier concept hôtelier du genre. En Pologne, la première chaîne hôtelière qui transforme les semi-remorques en mobil-homes de luxe vient de voir le jour. Présentation.

Une première européenne

GOOD SPOT, c’est le nom de cette première chaîne d’hôtels mobiles construits à partir de semi-remorques réfrigérées. Toutes les remorques utilisées pour le concept étaient abandonnées par leurs propriétaires. Voici donc un excellent moyen de débarrasser la nature de ce genre d’encombrants déchets et d’en faire de luxueuses habitations.

L’idée des concepteurs est de proposer une sorte de test grandeur nature de ces semi-remorques transformées en caravane. Comme pout toute nouvelle forme d’habitat, les gens aiment tester avant de s’engager. C’est le cas des tiny-houses ou des maisons en A: c’est en les occupant pour un temps donné que l’on peut juger de l’envie d’en faire son habitation principale.

Un style de vie minimaliste qui séduit

Ce concept nous vient donc de Pologne et c’est le cabinet Znamy sie qui conçoit cette innovation en matière d’habitation. Ils transforment donc des semi-remorques abandonnées en camping-cars mobiles avec deux vraies chambres. L’objectif de ce concept est de fabriquer des habitations mobiles que les futurs propriétaires peuvent déplacer à leur guise, tout en conservant le confort d’une maison traditionnelle.

Pour se faire, les concepteurs ont d’abord recouvert chaque semi-remorque d’un acier inoxydable similaire à celui des caravanes AirStream. A l’intérieur, ils ont équipé les remorques de toutes les commodités nécessaires et des éléments que l’on peut retrouver dans un hôtel.

Le fait que la semi-remorque soit d’origine un bâtiment tout en longueur permet de créer un chemin d’un bout à l’autre et de former les pièces en enfilade. A l’intérieur, on découvre deux zones de couchage avec de grandes fenêtres laissant les pièces baignées de lumière. Lorsque l’on regarde les photos fournies par le cabinet d’architecte, on a un peu de mal à imaginer que ce luxueux mobil-home était une vieille remorque abandonnée; le résultat est époustouflant.

Un concept à visée écologique

Avec GOOD SPOT, le cabinet d’architecte s’engage un peu plus dans le tourisme écologique. En recyclant ces vieux tas de ferraille, ils permettent de leur donner une seconde vie sans pour autant utiliser de nouveaux matériaux. De plus, ces semi-remorques restent totalement mobiles et sont conçues pour fonctionner hors réseau.

En rénovant les remorques abandonnées, les polonais s’inscrivent dans une démarche UpCycling, procédé qui permet de récupérer des matériaux inutilisés pour leur redonner de la valeur. C’est finalement le même principe que les maisons containers, mais le matériau de départ est différent. Ce concept pourrait devenir une alternative aux tiny-houses et autres micromaisons, et c’est une bonne nouvelle pour le bien de notre planète.