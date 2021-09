Tiny House : Baluchon dévoile son nouveau modèle de maison sur roues, la Farniente

En matière de construction de Tiny-House, nous aimons vous présenter les réalisations de Baluchon, une entreprise nantaise spécialisée dans le domaine; les demandes de tiny-houses explosent depuis quelques mois et l’entreprise française ne chôme pas.

Ces habitations sont de petites maisons en bois posées sur remorque, que l’on peut donc transporter à sa guise; elles ne nécessitent pas de permis de construire puisque considérées comme des résidences mobiles. En revanche, il est nécessaire de posséder un permis de conduire BE pour les tracter.

A l’heure où les villes saturent de pollution, de bruits et d’embouteillages, la tiny-house offre une solution pour échapper écologique et économique: elles sont moins chères qu’une maison traditionnelle, et leurs petits espaces de vie nous apprennent à revenir à l’essentiel. Baluchon s’inscrit dans cette démarche écoresponsable et propose des tiny-houses toutes plus craquantes les unes que les autres; aujourd’hui, nous vous parlons de la tout dernière conçue: la Farniente.

L’histoire de Baluchon

Baluchon, c’est l’idée de Laëtitia et Vincent: celle-ci découvre par hasard le Small House Movement, et décide de quitter Paris pour Nantes afin de réaliser son rêve: construire sa propre petite maison. Une fois celle-ci montée, elle commence à faire visiter sa tiny-house et se dit qu’il y a peut-être quelque chose à faire. Elle s’associe alors avec Vincent et fonde l’entreprise Baluchon en 2016.

Depuis cette date, Baluchon construit des tiny-houses partout en France, répondant aux demandes de propriétaires qui recherchent un coin de verdure pour leurs week-ends, ou pour y vivre à l’année. Le dernier modèle s’appelle « Farniente », et il est juste magnifique !

La nouvelle en détail

La tiny-house FARNIENTE sera l’habitation de Florent, qui l’installera quelque part en Loire-Atlantique. Avec un petit porche à l’entrée, elle se veut très lumineuse et accueillante. Dotée d’un petit perron, sur lequel est installé un banc, il permettra au propriétaire de jolies soirées contemplatives.

En entrant dans la tiny-house, on découvre un salon avec un canapé convertible, pour accueillir les amis; Florent s’est même offert le luxe d’un écran de vidéoprojecteur qui se dissimule dans un petit coffrage prévu à cet effet; un gain de place sans pour autant sacrifier sa passion du cinéma. A noter que la Farniente dispose d’un chauffage centrale électrique.

Dans la cuisine, on retrouve deux meubles face-à-face avec de nombreux rangements; la table de cuisine quant à elle se range dans le meuble pour gagner de la place quand elle n’est pas utilisée. Florent a choisi d’installer de petits casiers « Argicru » pour servir de cave naturelle pour les boissons fraîches.

A l’étage, différents espaces de stockage ont été réalisés, et un escalier avec marches flottantes permet d’y accéder. Côté couchage, on retrouve un lit de 140 cm x 190 cm. Enfin, un meuble de rangement et une longue étagère viennent terminer l’aménagement de cette chambre; petite mais fonctionnelle, comme toute tiny-house qui se respecte.

La salle de bain termine la visite de la Farniente tout au bout de la maison: on y retrouve encore des rangements, ainsi qu’une penderie. Elle se dote également de toilettes sèches, d’une douche, et d’une chatière pour les animaux de la maison.

Les caractéristiques techniques de la Tiny-House « Farniente »