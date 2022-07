Cataski : il invente deux petites embarcations flottantes pour skier et “marcher sur l’eau”

Les activités nautiques vont bon train en cet été 2022. Il faut dire que pour le moment, les conditions météorologiques de juillet ont largement permis de pratiquer des activités nautiques… Si vos vacances vous ont mené ou vous mèneront bientôt en Provence, du côté de Marseille, La Ciotat ou Cassis, vous apercevrez peut-être une étrange embarcation appelée le Cataski… Cette invention date de 2014, mais elle n’est pas encore très populaire et se présente comme une manière de skier sur l’eau, avec skis et bâtons spéciaux. L’inventeur, Lionel Silvy, un éducateur sportif marseillais, souhaitait créer un nouveau sport nautique. Il a créé le Cataski, mais également quelques autres inventions autour des activités en mer. Découverte !

Le cataski c’est quoi ?

Lionel Silvy est donc éducateur sportif à l’École de la deuxième chance de Marseille, un institut qui permet à celles et ceux qui sont en échec scolaire de reprendre leurs études. La proximité de la mer Méditerranée fait que les activités nautiques sont très présentes. L’inventeur des cataskis explique dans une interview accordée au site Made In Marseille : “Les activités d’eau sont très intéressantes pour la confiance en soi, dépasser ses peurs, et sportivement”. Il a donc décidé avec ses élèves de concevoir un nouveau sport nautique, inspiré du paddle qu’il pratique, et du ski…

Comment ça marche les cataskis ?

Si l’on se réfère au ski pratiqué lors des sports d’hiver, le ski nautique correspondrait au « ski alpin », et le cataski au ski de fond ou nordique. L’idée n’est pas d’aller vite avec cet équipement, mais de se balader sur l’eau, de tenir debout et de se donner de la force grâce aux deux bâtons avec leurs bases en forme de triangle. Les bâtons-flotteurs comme il les appelle, possèdent des extrémités larges et flottantes, ce qui leur permet de stabiliser l’embarcation, mais également d’avancer en les utilisant comme rames. Pour l’inventeur, le côté sportif des cataskis est indéniable: pour avancer, il faut faire travailler les jambes, les bras, le dos et les abdos… Et, avec la force de l’eau, les mouvements sont amplifiés, et les efforts plus intenses ! Mais il fait aussi travailler ce que l’on appelle les muscles profonds, qui ne sont habituellement pas utilisés sur un paddle ou sur des skis. Ces muscles entrent en jeu dans l’équilibre et la proprioception.

Quelques autres inventions ?

L’inventeur français a depuis lancé sa propre marque de matériel pour les activités nautiques : Spordo. Il a également inventé des bâtons qui permettent de se propulser sur l’eau, les Stickglide, équipés de dragonnes et de poignées et fabriqués en aluminium ou en carbone. Enfin, il est aussi à l’origine du Twinfloat, une embarcation qui combine le catamaran SUP et le skideau, un cataski plus fin et plus léger, qui permet en fait de parcourir de plus longues distances. Une activité parfaite pour l’entraînement de sportifs de haut niveau, qui fait travailler de nombreuses parties du corps. Grâce aux inventions de Lionel, on a désormais trouvé le moyen de “marcher sur l’eau” ! Génial non ? Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Spordo.fr.