Lorraine : ils inventent un ski à moteur pour pouvoir skier malgré la fermeture des remontées mécanique !

En Lorraine comme partout ailleurs, les stations de ski sont fermées ! Mais Tim, un lorrain plein d’imagination a décidé de braver l’interdit ! En effet, si les remontées mécaniques empêchent les skieurs de grimper en haut des pistes. Rien n’interdit la pratique sportive du ski…

Ni des raquettes ou du ski de fond d’ailleurs ! Alors Tim, Gilles et Arnaud inventent le ski à moteur ! Certes, ce n’est pas très discret, ni vraiment homologué mais cela fonctionne… Il peut monter en haut des pistes, puis les dévaler comme au bon vieux temps ! Présentation de ce lorrain, et de son invention quelque peu décalée !

Alors que les trois compères prévoyaient une journée en paramoteur, le vent les en a dissuadé. Ni une, ni deux, ils détournent alors le moteur prévu en enlevant le parachute. Ils chaussent leurs skis et les voilà propulsés à près de 80 km/h… Le moteur accroché aux épaules ils ont pu rejoindre les pistes de la Bresse, dans les Vosges.

Attention cependant, Tim explique qu’il faut une excellente condition physique pour réaliser cet exercice. Il faut porter 30 kilos de matériel et disposer d’un excellent équilibre pour gérer la propulsion et la glisse !

Même si leur vidéo est vite devenue virale, et que les demandes ont afflué pour leur invention, les trois amis ont refusé toute demande. Evidemment, leur système n’est pas homologué et peut s’avérer très dangereux s’il est mal utilisé. Ce n’est même pas un prototype pour une invention future, juste un délire entre potes ! Tim, Gilles et Arnaud conseille vraiment aux touristes en mal de ski d’opter pour les raquettes et le ski de fond pour découvrir leur belle région.