Yardsale, l’invention de bâtons de ski magnétiques « plus faciles à transporter »

Contrairement au casque, aux chaussures et aux lunettes, les bâtons de ski sont considérés comme des équipements assez banaux. En conséquence, leur design n’a pas beaucoup évolué depuis des décennies. Pourtant, il s’agit d’éléments essentiels qui garantissent la sécurité et le confort du skieur en permettant de maintenir l’équilibre et d’accélérer. Pour cette raison, Kelly McGee a inventé les Yardsale. Avant d’aller plus loin, il convient de préciser que ce jeune inventeur est en réalité un ingénieur issu de la prestigieuse université américaine Massachusetts Institute of Technology, mieux connue sous l’acronyme MIT. Il a travaillé auparavant chez Apple en tant que designer. Son entreprise, Yardsale, est basée à San Francisco, aux États-Unis. Avec les bâtons de ski éponyme, celle-ci ambitionne de révolutionner le monde du ski alpin.

Une conception soignée

La paire de bâtons innovante dispose d’un brin en aluminium de la série 7. Cette conception les rend à la fois solides et légers avec un poids combiné de seulement 0,59 kg. Les pointes sont en acier pour briser facilement la glace. Concernant les straps, ils sont amovibles. De plus, ils sont fabriqués suivant un processus assisté par ordinateur pour garantir une grande précision ainsi qu’un excellent confort d’utilisation, quelle que soit la taille des mains du skieur. La grande innovation des bâtons Yardsale réside cependant dans leurs poignées et leurs rondelles en polymère qui sont équipées d’aimants.

Des bâtons de ski magnétiques

Ces aimants facilitent le transport lorsque l’équipement n’est pas utilisé. En effet, ils permettent aux deux bâtons de se joindre pour former une seule unité. Pour s’assurer que les tiges soient parfaitement collées l’une à l’autre, leur rondelle respective arbore un côté plat. Selon la jeune entreprise, cette forme asymétrique ne risque pas de nuire aux performances de l’utilisateur. Ce qui est également intéressant avec ce produit innovant, c’est qu’il est déjà commercialisé. Le fabricant propose jusqu’à cinq finitions avec des couleurs différentes. Il est ainsi possible de choisir une couleur spécifique pour les dragonnes, les poignées et les brins. Mais on peut aussi opter pour un seul coloris pour toutes les pièces.

Trois modèles différents

Les bâtons de ski Yardsale se déclinent en outre en trois modèles différents selon la nature de l’usage qu’on souhaite en faire et les compétences du skieur. La version pensée pour le ski de randonnée, baptisée P1, coûte 149 dollars américains, soit environ 144 €. De son côté, le P2, qui est un modèle conçu spécifiquement pour les skieurs professionnels, est facturé 189 dollars (~183 €).

La troisième et dernière variante est nommée P1 mini. Elle est faite pour les enfants et coûte également 149 dollars (~144 €). Plus d’infos : yardsale.ski. Des bâtons de ski magnétiques, en voilà une idée originale, seriez-vous prêt à les utiliser ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .