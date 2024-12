ShredShox, l’invention d’une suspension pneumatique pour les skis

Le ShredShox a été développé par une jeune entreprise californienne dénommée Next Level Platforms. Il s’inspire de la suspension des vélos. En effet, le système comprend une plateforme en fibre de carbone suspendue au-dessus des skis. Chaque ski est doté de deux amortisseurs de VTT pneumatiques XFusion qui sont positionnés au niveau des deux extrémités de la plateforme en suspension. Autant dire que cette conception vise à améliorer le confort des skieurs. Comme sur les vélos, la présence de ces pièces permet de réduire les vibrations grâce à l’absorption des chocs. Outre cet avantage, le ShredShox promet une meilleure adhérence des skis à la neige, améliorant en conséquence la stabilité et la manœuvrabilité de ceux-ci.

Une pression réglable

Le système de suspension mis au point par Next Level Platforms offre un débattement de 50 mm. Grâce à cette caractéristique, il est en mesure d’absorber efficacement les chocs occasionnés par les bosses. Ce qui est également intéressant, c’est qu’il est possible de régler la pression de chaque amortisseur, en fonction du poids du skieur. La marque a pour cela prévu sur son site web un tableau qui montre les réglages à adopter. Sur la balance, le ShredShox n’affiche que 1 kg. Ce poids limité découle du fait que ses composants ont été choisis avec soin. Aussi, en plus de la plateforme en fibre de carbone, le fabricant a opté pour des pièces métalliques légères.

Conçu pour être résistant malgré sa légèreté

Il s’avère que pour les composants métalliques, Next Level Platforms a choisi d’utiliser de l’aluminium 7075-T6 de qualité aérospatiale ou du titane de qualité militaire, selon les besoins. On sait en outre que cet équipement est adapté à la plupart des modèles de ski disponibles sur le marché. L’entreprise met toutefois en garde contre des cas d’incompatibilité en raison notamment d’une longueur ou d’une épaisseur inadéquate. Malheureusement, comme tout produit, le ShredShox a aussi ses inconvénients. Comme l’explique notre source, il est assez encombrant, et donc difficile à transporter et à ranger.

Prix et disponibilité

De plus, l’ajustement lors du premier montage peut nécessiter des travaux de meulage à la main. Ce kit de suspension pour ski comprenant des amortisseurs pneumatiques est d’ores et déjà disponible en précommande sur le site web de Next Level Platforms. Les premières livraisons sont prévues pour février 2025. Pour la réservation, la start-up californienne exige un acompte de 500 dollars américains, soit environ 480 €.

Concernant le prix de vente total, il est de 1995 dollars (~1920 €). Plus d’infos : shredshox.com. Ces amortisseurs de skis rencontreront-ils le succès, je leur souhaite, cependant leur prix élevé me laisse dubitatif ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .