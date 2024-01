Heritage 1.0 : le bâton de randonnée télescopique avec amortisseurs qui explose les compteurs sur Indiegogo

Utiliser un bâton de marche peut être utile pour bénéficier d’un meilleur équilibre, mais également améliorer son endurance en réduisant le poids porté par ses jambes. Toutefois, les accessoires disponibles sur le marché sont souvent encombrants. Ce qui peut entraîner une fatigue au niveau du poignet, du coude et de l’épaule. Mis au point par Whiz, Heritage 1.0 est un bâton de randonnée garantissant un niveau de sécurité optimal et un meilleur confort d’utilisation. Léger, compact et facile à déployer, il est doté d’un système ingénieux d’absorption de choc. Il fait actuellement l’objet d’une campagne de financement participatif sur Indiegogo.

Un bâton doté d’un système antichoc à cinq noyaux

Pour permettre au Heritage 1.0 d’absorber efficacement les impacts, Whiz a décidé de l’équiper d’un système antichoc à cinq noyaux. Les quatre noyaux du bâton sont capables d’absorber les faibles vibrations et les légers chocs d’environ 150 g/mm. Le noyau central, quant à lui, a été conçu pour résister aux chocs de plus de 800 g/mm et empêcher leur transmission vers le bras du randonneur. Dans l’optique d’améliorer la répartition du poids de chaque élément qui compose son produit, le fabricant a placé le système antichoc au niveau de la partie supérieure de l’accessoire. À noter que le Heritage 1.0 sera décliné en plusieurs modèles : bâton de randonnée, canne de marche pour sénior et bâton de marche nordique.

Un bâton déployable en quelques secondes

Le déploiement du bâton de marche conçu par Whiz s’effectue en quelques secondes. Il suffit de tirer sur sa partie inférieure pour déployer chaque brin, d’ajuster sa longueur et de fermer le dispositif de sécurité pour le verrouiller. Après sa journée de randonnée ou dans une zone où l’utilisateur doit libérer ses deux mains, il n’a qu’à ouvrir le système de sécurité et pousser les brins pour qu’ils se rétractent. Une fois replié, le Heritage 1.0 mesure seulement 43 cm et peut facilement être rangé dans un sac un dos de 20 l. Pour information, le dispositif de verrouillage empêche les brins du bâton de se rétracter accidentellement, quel que soit le poids auquel il est soumis. Par ailleurs, chacune de ses sections dispose de son propre verrou pour garantir un niveau de sécurité optimal aux randonneurs.

Des matériaux de grande qualité

Les matériaux qui constituent le Heritage 1.0 ont été sélectionnés méticuleusement par Whiz pour garantir entre autres la sécurité des randonneurs et le confort d’utilisation de l’accessoire. Le bâton est conçu en duralumin 7001, un alliage d’aluminium utilisé dans l’industrie aéronautique et qui se démarque par sa légèreté, ainsi que par sa grande résistance aux chocs. Concernant le manche, le fabricant a opté pour l’éthylène-acétate de vinyle. Utilisé dans la conception de produits tels que des jouets, des sacs à dos ou des équipements destinés aux sportifs, ce matériau est à la fois résistant et flexible.

Il a été choisi par le fabricant pour permettre aux randonneurs d’avoir une meilleure prise. La campagne de crowdfunding de ce bâton de randonnée innovant a débuté en septembre 2023. À l’heure où nous écrivons cet article, elle a permis de lever environ 68 300 €. Les premières livraisons sont prévues pour le mois de février 2024 et le pack de deux bâtons est proposé à un peu plus de 71 € pour les Super Early Birds et à approximativement 78 € pour les Early Birds. Plus d’informations : Indiegogo

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.