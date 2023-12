Swiss Staff, il invente le « bâton Suisse » multifonction à 15 outils (canne à pêche, scie, briquet, boussole, batterie…)

Lorsque que l’on prépare un séjour « aventures » en pleine nature, de nombreux outils et accessoires sont nécessaires à son bon déroulement. Perdus en pleine nature, il faut pouvoir pêcher, marcher, s’éclairer ou encore se diriger avec une boussole. Tous ces accessoires indispensables à la survie prennent aussi une place conséquente dans un sac à dos qui, pourtant, doit être le plus léger possible ! Que diriez-vous d’un accessoire qui regrouperait tous les accessoires nécessaires à l’aventure ? Un inventeur l’a fait avec le Swiss Staff, un ingénieux bâton de marche qui renferme, en son cœur, pas moins de 15 outils. Actuellement en campagne sur Indiegogo au prix de 99 €, il sera livré en mai prochain… Parfait pour vos futures randonnées. Découverte.

Le Swiss Staff, qu’est-ce que c’est ?

Vous connaissez le couteau suisse, que nous avons tous ou presque dans notre sac ou dans la boîte à gants de notre voiture ? Le Swiss Staff, que l’on traduirait par bâton suisse, fonctionne sur le même principe que le couteau suisse, mais il a une forme de bâton de marche. Ce bâton tout-en-un propose une polyvalence exceptionnelle avec ses 15 outils intégrés, allant d’un bâton de marche en fibre de carbone léger à une lumière LED amovible et bien d’autres que nous verrons en fin d’article. Pesant moins de 1 kg, ce bâton est conçu pour une utilisation facile avec un accès instantané à vos outils grâce à un système « plug and play ».

Pourquoi cette invention est-elle géniale ?

L’utilisation du Swiss Staff libère 100 % d’espace dans votre sac à dos, vous permettant ainsi de maximiser l’emport d’autres équipements indispensables. Avec la fibre de carbone, un matériau cinq fois plus résistant que l’acier, le Swiss Staff garantit durabilité et fiabilité dans toutes vos aventures en plein air. Vous avez donc 15 outils dans une structure qui pèse moins d’un kilo : une prouesse technologique rendue possible grâce à l’ingéniosité de son inventeur.

Cela signifie que vous pourrez voyager léger, avec un sac à dos rempli de vivres, par exemple, plutôt que d’outils utiles, mais encombrants. Dans le cas d’outils tranchants comme les couteaux, entre autres, vous n’aurez plus la contrainte de devoir protéger les lames pour ne pas vous blesser. Qui plus est, vous pourrez même emporter votre canne à pêche, intégrée dans le Swiss Staff, pour surseoir à vos besoins alimentaires. Il vous faudra tout de même emporter de quoi allumer un feu, peut-être le seul élément manquant à cet étonnant outil !

Quels sont les 15 outils contenus dans le Swiss Staff ?

Parmi ces 15 outils, on trouve un bâton de marche mini en fibre de carbone (longueur 1 050 mm, diamètre 40 mm) et un bâton de marche maxi (longueur 1 350 mm, diamètre 40 mm), garantissant une assistance fiable en toutes circonstances. La poche coulissante du Swiss Staff renferme un couteau, un briquet et un outil de réparation, assurant une préparation complète pour l’aventure. De plus, un couteau de cuisine pratique, une lampe à LED étanche avec cinq couleurs, une batterie rechargeable avec huit heures d’autonomie et un thermomètre amovible en Celsius font partie intégrante de cet ensemble polyvalent.

Scie 37 cm inox

Un briquet

Une batterie rechargeable

Une canne à pêche télescopique

Tournevis

Couteau de cuisine

Lampe étanche amovible 5 couleurs

Niveau à bulle

Règle

Boussole

Thermomètre

Bâton de marche

Grip pour les mains

Outil de réparation

Pochette coulissante

La présence d’un niveau à bulle, d’une boussole, d’un tournevis, d’une lame de scie pour couper du bois, d’une canne à pêche télescopique et aussi d’un moulin à vent, de brochettes, d’une grille de poche, d’un mètre et d’une poignée en caoutchouc complète cet ensemble. Un outil multifonction, qui devrait séduire les plus aventuriers, est actuellement en campagne de financement participatif sur Indiegogo. Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses.