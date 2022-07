SeatStix : ils inventent des bâtons de marche innovants qui se transforment en chaise pour admirer le paysage

Si vous envisagez la marche ou la randonnée lors de vos prochaines vacances, vous utiliserez peut-être un bâton de marche. Ces cannes sont très utiles lors de randonnées dans des sentiers par exemple, et procurent un confort et une sécurité aux marcheurs. Une nouvelle invention britannique pourrait bien révolutionner le bâton de marche classique. En effet, SeatStix convertit les bâtons de marche en siège d’appoint. Une innovation parfaite pour se reposer entre deux séances de randonnée. Actuellement en campagne de financement participatif sur KickStarter, le bâton de marche SeatStix sera livrée en octobre 2022 si l’idée séduit les randonneurs. Découverte !

Quelle est donc cette invention ?

SeatStix se présente comme des bâtons de trekking qui se transforment en siège en quelques secondes. Conçus pour durer, les deux bâtons se verrouillent ensemble et deviennent un siège stable et confortable pour se reposer ou admirer la vue ! Si vous avez déjà pratiqué la randonnée, il est tout à fait possible que vous ayez déjà emporté avec vous un petit siège pliant. Mais ce siège est encombrant et doit être accroché à votre sac à dos. Et le même cas de figure se présente si vous assistez à des événements en plein air comme des festivals ou des meetings aériens par exemple. Avec ces bâtons SeatStix, s’asseoir en toutes circonstances devient facile.

Comment ça marche ?

SeatStix est une innovation brevetée avec laquelle il suffit de quelques secondes pour transformer les bâtons en siège. Marcher – Cliquer – S’asseoir, voilà comment se résume le fonctionnement des SeatStix. Vous n’aurez besoin que de quelques secondes pour poser vos fesses sur le siège créé par le croisement des deux bâtons. Chacune des poignées comporte un demi-siège, qui, verrouillé avec l’autre, forme un petit siège d’appoint rapide à installer. Cela vous évite d’avoir à porter un siège pliant et vous permet de pouvoir vous asseoir dès que vous en ressentez l’envie ou le besoin.

Comment est née cette idée ?

Derrick Green est l’inventeur de ces bâtons de marche. Lorsqu’il rend visite à son père âgé, il remarque un bâton de marche classique surmonté d’un petit siège. Mais ne tenant que sur un bâton, le siège est plutôt instable et pas très confortable. Lui-même passionné de randonnée, il se dit qu’il pourrait inventer un bâton-siège pour faciliter la pratique de ce sport. Il imagine alors des bâtons de marche, qui, en se croisant, formeraient un siège confortable sans ajouter de poids supplémentaire à l’équipement du randonneur. Actuellement en campagne sur Kickstarter, les bâtons de marche SeatStix sont vendus au prix de 49€ et devraient être livrés en octobre. Pour une livraison en France, il faudra ajouter 15€ de frais de port.

Mais au fait, pourquoi utiliser des bâtons de randonnée ?

On pourrait se dire que pour marcher, il suffit de mettre un pied devant l’autre et de recommencer ! Mais si vous pratiquer la randonnée, vous connaissez forcément les avantages de marcher avec des bâtons. Leurs principaux avantages sont les suivants :

Réduction de l’impact et de la charge sur vos articulations,

Renforcement de l’équilibre, de la stabilité et prévention des risques de blessures par glissade,

Aide au franchissement d’obstacles tels que rochers ou troncs d’arbres,

Réduction de la fatigue musculaire sur les jambes,

Travail du haut du corps avec le mouvement des bras pour tenir la cadence,

Régulation du rythme de marche et de la respiration,

Amélioration de la posture de marche: les bâtons aident à se tenir droit pendant l’effort à condition qu’ils soient parfaitement réglés et forment un angle de 90° avec vos coudes.

Et si en plus, les bâtons de marche vous offrent un siège pour vous reposer, n’est-ce pas là une invention intéressante et utile ? Plus d’informations : seatstix.com