Faut-il vraiment marcher 10000 pas chaque jour ?

10 000 pas par jour ! Cela vous rappelle forcément les recommandations que l’on entend partout ! Pour être en bonne santé et garder la forme, on nous rabâche qu’il faut marcher 10 000 pas chaque jour ! Si l’on creuse un peu le sujet, on s’aperçoit que les 10 000 pas par jour proviendrait d’un outil marketing plutôt que d’un organisme de santé.

Cela peut sembler étonnant pourtant cet objectif viendrait en fait d’un appareil japonais le « Manpo-Kei » qui signifie littéralement compteur de 10 000 pas ! Ce petit appareil vendu en 1965 serait devenu la référence en matière de marche quotidienne ! Explications.

Un peu d’histoire…et de calculs !

Même si depuis de nombreuses études ont montré que l’objectif des 10000 pas par jour améliorait la santé cardiaque et mentale ! Si l’on remonte encore plus loin, dans la Rome Antique, les distances se mesuraient en pas ! Le « mile » dérivé de l’expression « mila passum » signifiait 1000 pas, soit 2000 étapes ! En calculant qu’une personne fait environ 100 pas par minute, il faudrait donc 30 minutes de marche pour parcourir un mile. Et donc deux heures pour parcourir les 10000 pas quotidiens !

Les 10000 pas controversés ?

De récentes recherches de la Harvard Medical School reviennent sur la nécessité des 10 000 pas par jour. Ces recherches expliquent que 4400 pas par jour permettraient de réduire les risques de décès chez les femmes. L’augmentation du nombre de pas n’aurait aucun avantage supplémentaire en ce qui concerne la santé. Ce qui revient donc aux préconisations de l’OMS qui recommande 150 minutes d’activités modérées par semaine ou 75 minutes d’activités intenses ! Ceci étant valable pour les personnes de 18 à 64 ans.

Moins de 5000 pas ?

En revanche, si les 10 000 pas sont parfois difficilement atteignables, l’université du Texas explique qu’à moins de 5000 pas, le corps ne métabolise pas les graisses. Et peut donc permettre le développement de problèmes cardiovasculaires. D’ailleurs l’OMS indique également que les pas quotidiens ne se résument pas forcément à la marche ! Par exemple, travailler, faire le ménage ou des activités ludiques permet également de comptabiliser ces temps en activité physique !