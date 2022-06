Des lycéens inventent un vélo chargeur de téléphone et aimeraient en équiper tous les lycées de la région

Nous savons tous que, dans la majorité, les jeunes d’aujourd’hui se passionnent plus pour leurs smartphones que pour le sport ! Mais si le sport devient un moyen de pouvoir profiter d’une batterie chargée gratuitement, alors cela pourrait tout changer… A Saint-Maur-des-Fossés (94), les lycéens de la section bac pro électricité, du lycée Condorcet, ont fabriqué un vélo chargeur qui trône désormais dans la cours. Le but étant de pédaler pour recharger son téléphone… En alliant le sport et la technologie, les élèves et leurs professeurs aimeraient encourage la pratique sportive, à des fins très utiles pour l’humain, mais également pour la planète ! Découverte de cette invention, qui envahira peut-être bientôt les lycées franciliens.

Une idée plutôt géniale

Le vélo chargeur trône donc dans la cour du lycée Condorcet, sous le préau pour le protéger de la pluie. Et il y a la queue devant cet étrange objet ! Il suffit de grimper sur la selle, de pédaler quelques minutes et de voir la magie opérer. Le smartphone branché au vélo se recharge grâce à la force des mollets ! Ce projet est né en 2021, proposé par le Conseil de la Vie Lycéenne. Les élèves en bac pro électricité, Luna, Raphaël, Mahamadou et Ossama, soutenus par leur professeur Thierry Velien, et par Gaëlle Marceau, cheffe de l’établissement, se lancent alors dans ce projet. Avec la crise sanitaire, ces élèves n’avaient pas pu réaliser de projet l’année dernier, mais cette année, ils ont tout donné ! La proviseure du lycée souhaite installer un vélo chargeur dans l’établissement pour encourager les élèves à pratiquer du sport, et les sensibiliser au développement durable… Devant le prix astronomique d’un tel engin, elle demande aux professeurs si le construire avec les élèves ne serait pas plus judicieux.

Défi accepté !

Thierry Velien, professeur en bac pro Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés (MELEC), est tout de suite emballé par l’idée. Il échange avec un lycée voisin, Gabriel Péri, et un collègue professeur de construction, pour que ses élèves dessinent le prototype du vélo chargeur. Ensuite, il a fallu de nombreuses interventions comme souder, monter, visser, couper… La seule pièce achetée sur ce vélo chargeur étant une selle ! Et, en cette fin d’année, les élèves posent fièrement à côté de leur invention… Défi accepté et réalisé !

Dans ce lycée du Val-de-Marne, on charge son téléphone… en pédalant !

Comment ça marche ?

Le fonctionnement de ce vélo chargeur est assez simple puisque la courroie activée par le pédalage entraîne un moteur qui fournit donc une tension pour charger le smartphone branché sur une prise USB. Il faut environ 15 minutes de pédalage pour recharger 10% de batterie, mais parfois cela suffit pour finir la journée. “Il leur a fallu deux mois de mardis après-midi pour fabriquer leur vélo chargeur” Made In Saint-Maur-des-Fossés. Oussama, l’un des élèves explique au journal Le Parisien que parfois c’était un peu compliqué, que les soudures ne tenaient pas, mais qu’ils ont persévéré.

Et le 24 mai dernier, le recteur de l’académie de Créteil est venu en personne inaugurer cette belle invention. Mahamadou se dit d’ailleurs « très très fier »: « Ça nous fait très plaisir de rendre service aux gens ». Le prototype restera à Saint-Maur-des-Fossés, mais le professeur envisage désormais de fabriquer ces vélos chargeurs pour tous les lycées d’Île-de-France, il faudrait peut-être que cette idée remonte à la région, qui soutient souvent ce genre d’initiatives… Nous, on valide en tout cas ! Et vous ?