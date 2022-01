Combien de sport faut-il faire pour éviter l’hypertension, selon la science ?

L’hypertension est une maladie caractérisée par une tension supérieure à 140/90 et qui peut monter jusqu’à 180/120. Ne pas soigner l’hypertension peut causer de graves problèmes de santé ainsi que des maladies du cœur et même provoquer un AVC. Pour faire baisser la tension, les médecins peuvent préconiser des traitements, incluant des exercices adaptés. Plus précisément, les médecins et les autorités publiques conseillent généralement de pratiquer une activité physique régulière à faible intensité sur une longue durée. Cela peut être une activité d’endurance ou de type aérobic, la marche rapide, le cyclisme ou encore la natation.

Ne pas faire de sport augmente les risques d’hypertension

L’hypertension artérielle est un tueur silencieux car la plupart des personnes qui en sont atteintes ignorent qu’elles sont touchées par ce problème. Pratiquer des activités physiques régulièrement permettrait de réduire les risques que cette maladie s’aggrave. Par ailleurs, les médecins ont constaté que de moins en moins de personnes s’adonnent au sport, ce qui fait pourtant augmenter le nombre de personnes souffrant d’hypertension. Afin d’observer l’évolution de l’hypertension, les chercheurs et médecins ont mené une expérience et classé les participants selon leur catégorie d’âge.

Pour les personnes âgées de 18 à 40 ans, le taux d’hypertension est assez élevé car la plupart ne pratiquent aucun sport. Pourtant, au-delà de cette tranche d’âge, les personnes doivent plus se préoccuper de leur santé et développer une habitude de vie plus saine. Néanmoins, les chercheurs ont également observé des personnes qui faisaient plus de 5 heures d’exercice et ils y ont constaté moins de problèmes au niveau de leur santé. D’après les chercheurs, ces personnes peuvent ne pas rencontrer de graves problèmes de santé jusqu’à 60 ans s’ils maintiennent un train de vie sain.

La pratique du sport devrait s’intensifier avec l’âge

Les chercheurs ont aussi affirmé dans leur étude parue dans l’American Journal of Preventive Medecine qu’il est préférable d’intensifier peu à peu les activités physiques pour prévenir et combattre l’hypertension artérielle. Pourtant, ils ont également constaté que plus les personnes sont âgées et plus elles diminuent leur niveau d’activité physique.

Par ailleurs, les chercheurs notent que les femmes ont un taux d’hypertension plus faible que les hommes. Globalement, les individus âgés de 60 à 90 ans sont susceptibles d’avoir de l’hypertension même s’ils font du sport.