TILER : un système de charge à induction (sans fil) qui passe par la béquille des vélos

Si vous possédez un vélo électrique, vous avez probablement déjà rencontré des problèmes liés au chargement de votre engin. Toutes les batteries ne sont pas amovibles et il faut parfois ruser pour brancher la prise, trouver une place pour laisser le vélo se charger, bref, ce n’est pas toujours d’une extrême facilité.

L’Université de Technologie de Delft aux Pays-Bas développe en ce moment un système de charge à induction baptisé Tiler. Nous connaissions déjà les systèmes de recharge sans fil pour les voitures, ou les smartphones. Garer sa voiture à un endroit précis permet de la recharger; et bien ce sera désormais possible avec les vélos électriques. Et tout passera par la béquille. Présentation.

Une innovation qui se destine plutôt aux vélos en libre service

Cette innovation se destine en priorité aux entreprises disposant d’une flotte de vélos électriques en libre service. Facile à installer et à utiliser, le système Tiler pourrait révolutionner le chargement des vélos électriques. Concrètement le dispositif se compose de deux parties :

Une tuile de charge qui se fixe au sol et qui se relie au réseau électrique local, résistante aux intempéries.

Une béquille spéciale à deux pieds qui équipe les vélos qui pourront bénéficier du système Tiler. La béquille est évidemment directement reliée à la batterie du vélo.

Comment l’utiliser ?

C’est en fait d’une simplicité enfantine puisqu’il suffit à l’utilisateur de placer les pieds de sa béquille sur les cercles de la tuile. Les bobines de charge inductive placées sous les cercles se mettent en marche et relaient le courant vers la batterie du vélo. Normalement, la béquille Tiler est compatible avec la plupart des vélos électriques, mais il est recommandé de vérifier en amont si tel est bien le cas.

Le système Tiler permet de charger un vélo électrique dans le même temps qu’un branchement classique (2 ampères). Cependant, une version à 4 ampères devrait bientôt permettre un rechargement plus rapide.

Combien ça coûte ?

Pour le moment, le système Tiler est proposé dans le cadre d’un projet pilote. La location du dispositif coûte 25€ par mois pour une période de 36 mois. Des béquilles supplémentaires sont également disponibles à l’achat, pour permettre d’équiper plusieurs vélos. Mais il ne sera possible de charger qu’un seul vélo à la fois.

Tiler précise que la dalle peut être intégrée dans le sol, mais ils proposent également une plateforme qui se pose où on le souhaite, notamment à l’intérieur d’un bâtiment par exemple. D’autre part, une solution de même nature destinée aux vélos cargos seraient en cours de fabrication.

Mais au fait, comment ça marche la charge à induction ?

La recharge sans fil est possible grâce au procédé d’induction électromagnétique: l’énergie électrique se transfère d’un objet à un autre en passant par un champ magnétique. La recharge à induction repose sur la loi de l’induction du Faraday et sur le théorème d’Ampère.

Le courant circule alors depuis une bobine qui génère un champ magnétique. La bobine se trouve donc dans la station de charge. Puis, le champ magnétique va produire une tension dans la seconde bobine qui se trouve sur l’appareil (ici sur la béquille); c’est cette tension qui rend la circulation du courant entre les deux parties possible.

