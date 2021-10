Orange Phase AD3, le vélo électrique à trois roues tout terrain et inclusif

Il existe un sport qu’il est difficile voire impossible de pratiquer lorsque l’on devient handicapé à la suite d’un accident : le VTT. C’est ce qui est arrivé à Lorraine Truong, en 2011, elle est championne Suisse de cross-country puis elle se tourne vers l’enduro. En 2015, elle est victime d’un terrible accident sur une course d’enduro. Cet accident la laisse avec une parésie du côté droit qui lui interdit de pratiquer sa discipline.

Mais depuis quelques mois, grâce à la conception par Orange Bikes, d’un VTT électrique innovant, Lorraine peut remonter en selle. Pour son plus grand bonheur évidemment. Présentation de ce VTT électrique doté d’un gabarit et d’un système d’articulation qui permet aux cyclistes handicapés de pratiquer l’enduro ou le « All Mountain ».

Présentation du PHASE AD3

Le VTTAE typé all mountain/enduro se dote de deux roues avant de 27,5 pouces montée chacune sur une fourche Fox 38 de 170 mm de débattement. Alex Desmond, l’ingénieur chargé du développement de ce VTT a mis six ans à le concevoir. Le plus difficile à fabriquer étant le système de tringlerie qui permet aux deux fourches de travailler indépendamment, avec une possibilité d’inclinaison du train avant allant jusqu’à 40%.

Et les six années de travail offrent un résultat spectaculaire. On peut voir que le système de Desmond permet aux deux roues avant d’épouser le terrain à la perfection. Le pilote handicapé peut donc appréhender les terrains avec autant d’engagement qu’un pilot valide.

Lors d’essais avec Lorraine Truong, la jeune femme a pu rivaliser avec d’anciens pilotes d’enduro world series… Un résultat inattendu pour la jeune femme, qui se dit ravie de pouvoir retrouver ses sensations.

Et en plus, il est personnalisable !

La largeur du train n’excède pas 350 mm et c’est une petite prouesse technologique ! En effet, généralement les vélos adaptés aux personnes en situation de handicap sont plus encombrants et empêchent donc la pratique sur des chemins étroits.

Sa petite largeur permet donc d’emprunter des sentiers étroits et cassants comme ceux qui existent en compétition. Ce qui ouvre de nombreuses perspectives à ceux, qui comme Lorraine, voudraient continuer à pratique ce sport malgré un accident les laissant handicapés.

Côté motorisation, le PHASE AD3 s’équipe d’un moteur central Paradox Kinetics avec un couple de 150 Nm. La poignée d’accélération se situe au guidon, mais il semblerait qu’il soit possible d’utiliser l’assistance au pédalage. Côté batterie, celle du VTT électrique adapté est de 635 Wh. Ce qui lui donne une autonomie de 25 km sur un dénivelé positif de 700 !

On retrouve également des amortisseurs haut-de gamme (Fox Float 160 mm) et des freins à disques performants (Tech 3 V4 Hope). Le cadre est en aluminium et la plupart des composants sont fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Enfin le système de tringlerie dont le brevet a été déposé peut s’adapter sur n’importe quel VTT électrique. Le PHASE AD3 sera produit à la demande et personnalisé en fonction des capacités physiques et des besoins de l’utilisateur.

Orange Mountain Bikes Limited est un fabricant de vélos qui se trouve à Halifax, dans le West Yorkshire au Royaume – Uni. L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de vélos de montagne… Le modèle Patriot, est le plus vendu des modèles conçus par Orange Bike. L’entreprise britannique compte des revendeurs dans 26 pays du monde.