« Jusqu’à 50 kg », Odilo, une remorque de vélo modulable primée au concours Lépine

Vous pensiez que le chariot de course était bon pour la retraite ? Que les petites carrioles étaient réservées aux séniors pour faire leurs courses ? Détrompez-vous ! Ces petits accessoires bien utiles reviennent en force pour nous faciliter nos quotidiens ! Je vous propose, dans cet article, de découvrir, la remorque vélo Odilo, inventée par Stanislas Guillemot, pilote de ligne chez EasyJet, a séduit le prestigieux concours Lépine, décrochant une médaille d’argent en 2024. Pourquoi un tel engouement ? Parce qu’Odilo, c’est une réponse intelligente à nos besoins de mobilité urbaine : un chariot de courses modulable qui se transforme en remorque vélo en un clin d’œil. Et, si la révolution du transport en ville passait par un petit objet malin et modulaire ? Embarquement immédiat pour sa découverte.

La remorque de vélo Odilo, qu’est-ce que c’est ?

Imaginez un chariot de courses classique, mais avec un avantage génial : il peut s’atteler à votre vélo et transporter jusqu’à 50 kg de courses, colis ou tout ce que vous souhaitez. La remorque Odilo se distingue par sa modularité. En quelques gestes simples, sans outils, elle passe de chariot à remorque et inversement. Compacte (65 cm de large) et facile à manier, elle suit votre guidon partout. Ajoutez à cela une structure en aluminium et un plateau en contreplaqué résistant à l’eau, et vous avez un compagnon robuste et durable pour vos escapades urbaines. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je trouve cette invention hyper ingénieuse !

Comment est née cette invention ?

L’histoire d’Odilo commence dans l’atelier de Stanislas Guillemot, un passionné de bricolage. Pendant la période de la COVID-19, le confinement, il construit une remorque vélo pour ses besoins personnels. Puis, en recyclant des profilés d’aluminium, il crée un chariot de courses pour sa famille. C’est en dessinant le châssis sur ordinateur qu’il réalise que les deux projets pourraient ne faire qu’un. L’idée d’un combo chariot-remorque naît alors. Entre deux vols, l’inventeur affine son concept et, grâce à son ingéniosité, il obtient la reconnaissance du concours Lépine avec une belle médaille d’Argent en 2024, comme il le précise sur son site officiel.

Quelles utilisations pour la remorque Odilo ?

La remorque Odilo, c’est la solution parfaite pour les courses hebdomadaires, les livraisons du dernier kilomètre ou encore les déplacements professionnels. Elle s’adresse autant aux citadins à la recherche d’une alternative écologique qu’aux professionnels qui souhaitent transporter matériel ou marchandises sans voiture. Une rehausse permet d’augmenter la capacité de chargement, et chaque kit (chariot, remorque ou combo) s’adapte à vos besoins. Pour les adeptes du rangement optimisé, la remorque se démonte facilement et se glisse sous un lit ou un canapé. Eh oui, il a pensé à tout, nous n’avons pas tous un abri de jardin ou une remise pour stocker du matériel encombrant !

Prix, versions et disponibilités

Bonne nouvelle : la remorque Odilo arrive très bientôt en précommande. Trois versions seront disponibles : le kit Chariot (25 kg de charge utile), le kit Remorque (50 kg) et le kit Combo, qui combine les deux. Les prix devraient s’échelonner de 600 à 950 € selon la version choisie. Plus tard, l’inventeur prévoit également des options sur-mesure, comme des roues pleines ou des caissons de transport. Fabriquée en Europe avec des matériaux durables, la remorque Odilo vise une production responsable et locale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : odilo.bike. Alors, que pensez-vous de cette invention ? Seriez-vous prêts à troquer votre voiture pour faire vos courses « écolo » ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .