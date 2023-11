Lorsque l’on est cycliste et que l’on utilise le vélo pour la plupart de ses déplacements ou que l’on travaille avec son vélo pour des livraisons, nous cherchons tous une solution adéquate au transport de marchandises. Nombreuses sont les remorques cargo pour vélos pratiques, mais rares sont celles qui allient sportivité, agilité et élégance. Souvent encombrantes, elles peinent à s’harmoniser avec les vélos standard, ne convenant pas au mode de vie dynamique des cyclistes urbains. L’entreprise allemande Veolo lancera bientôt une remorque éponyme. Elle se dit même que celle-ci aurait les performances et l’élégance d’une Porsche. Découvrez cet engin futuriste, actuellement en campagne de financement participatif sur Kickstarter.

La remorque Veolo, qu’est-ce que c’est ?

Après deux années de développement intensif et d’essais de prototypes, la start-up présente une remorque qu’elle qualifie comme « le couteau suisse du monde du vélo ». Ce serait un équilibre parfait entre maniabilité exceptionnelle et fonctionnalités innovantes, vous permettant de transporter tout ce dont vous avez besoin avec agilité et facilité. Attachez-la simplement à votre vélo préféré et découvrez une nouvelle façon de transporter, prête à accompagner votre prochaine aventure ! L’objectif de l’entreprise allemande étant de vous éloigner au maximum du besoin de prendre la voiture, même pour transporter des choses volumineuses. Actuellement, Veolo se tourne vers la plateforme de financement participatif Kickstarter pour obtenir le soutien financier nécessaire à la réalisation de ce projet novateur. Elle est disponible au prix d’engagement de 550 € soit 30 % de réduction par rapport au prix de vente final et devrait être livrable en avril 2024.

Quelques détails techniques de la remorque Veolo

Cette remorque est capable de transporter jusqu’à 80 kg et 240 l. Cela vous laisse de nombreuses opportunités quant aux matériaux transportés, que ce soit pour les courses du week-end ou pour travailler dans le cas d’entreprise de livraison. Bien entendu, cela permet aussi d’éviter les embouteillages et de ne plus galérer à trouver une place de parking. Non seulement la remorque se distingue par sa légèreté, mais elle arbore également un cadre tubulaire en aluminium à profil bas et une base de chargement pourvue de fentes. La rapidité et la facilité de démontage de ses deux roues sont assurées par un mécanisme de déverrouillage intégré au moyeu, recouvert de caoutchouc pour une manipulation aisée. La barre de remorquage, reliée par une rotule, garantit un attelage sécurisé à un dispositif en acier inoxydable, qui se fixe directement sur l’axe du vélo. Ce qui la rend évidemment pratique et adaptable sur la plupart des vélos.

Et en plus, elle est écologique !

Nous aurions été surpris du contraire, la remorque est aussi vertueuse qu’agile et flexible. En effet, l’entreprise allemande a choisi une approche de production locale et socialement juste, avec un assemblage, un stockage et une expédition réalisés localement de manière responsable à Leipzig. Environ 80 % des composants proviennent d’Allemagne, favorisant des chaînes d’approvisionnement courtes et des économies significatives de CO₂. Le choix méticuleux des matériaux reflète un traitement pur et de haute qualité, avec une possibilité de recyclage à hauteur de 95 %.

La conception met également l'accent sur la durabilité, avec une longue durée de vie dépassant les 20 ans, et la capacité de remplacer toutes les pièces au besoin. En évitant autant que possible l'utilisation de plastiques, la remorque s'inscrit dans une perspective écologique. De plus, son impact environnemental est minimisé, grâce à une neutralité en CO₂ et une facilité de transport de charges rapide en zone urbaine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veolo.de.